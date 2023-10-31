Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bakal Rekomendasikan Pemain Timnas Indonesia ke Seongnam FC?

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |07:08 WIB
Shin Tae-yong Bakal Rekomendasikan Pemain Timnas Indonesia ke Seongnam FC?
Shin Tae-yong bisa jadi pembuka pintu pemain Timnas Indonesia abroad ke Korea Selatan (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SEONGNAM – Penunjukan Shin Tae-yong sebagai Dewan Penasehat Seongnam FC menjadi kabar baik bagi penggawa Timnas Indonesia. Hal itu bisa menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia untuk memiliki karier di luar negeri.

Sinyal tersebut dilontarkan Shin usai ditunjuk secara resmi untuk membantu klub asal kampung halamannya itu. Tak hanya soal tata kelola, dia memastikan akan ikut memberi saran perihal pemain.

Shin Tae-yong memberi arahan dalam sesi latihan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Saya selalu memikirkan Seongnam FC sejak saya masih di Seongnam Ilhwa, dan saya berterima kasih kepada pemilik klub karena mengizinkan saya membantu klub,” kata Shin dilansir Newsis, Selasa (31/10/2023).

“Saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktis dalam pengelolaan klub dan para pemain,” imbuh pria berusia 53 tahun itu.

Sebelumnya, Shin memiliki peran dalam mempromosikan Asnawi Mangkualam ke klub Korea Selatan, Ansan Greeners, pada awal 2021. Hal itu diakui sendiri oleh sang pelatih.

“Saya memang berpikir dia (Asnawi) cukup lumayan untuk dikirim ke Korea, sehabis dari Barcelona untuk pemusatan latihan Timnas U-20 pada Desember 2020, sewaktu saya tiba di Malaysia untuk kembali ke Indonesia, saya menyalakan handphone saya, Ansan Greeners menghubungi saya,” papar Shin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183608/rizky_ridho-W4sz_large.jpg
Masuk Nominasi Puskas Award 2025, Rizky Ridho Akui Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183604/rizky_ridho-lC0r_large.jpg
Harga Pasaran dan Gaji Rizky Ridho, Pemain Pertama Indonesia yang Masuk Nominasi Puskas Award
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183536/rizky_ridho-BG3g_large.jpg
Campur Aduk Perasaan Rizky Ridho Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Alhamdulillah, Tidak Pernah Saya Bayangkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183518/rizky_ridho_dan_lamine_yamal-h4Xa_large.jpg
3 Pesepakbola Top Dunia yang Jadi Pesaing Rizky Ridho di Perebutan Puskas Award 2025, Nomor 1 Lamine Yamal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/14/51/1644269/target-emas-wushu-indonesia-dipangkas-di-sea-games-thailand-2025-ini-penyebabnya-vhg.webp
Target Emas Wushu Indonesia Dipangkas di SEA Games Thailand 2025, Ini Penyebabnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/07/30/pelatih_timnas_indonesia_u_19_indra_sjafri.jpg
PSSI Disarankan Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia Senior
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement