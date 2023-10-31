Shin Tae-yong Bakal Rekomendasikan Pemain Timnas Indonesia ke Seongnam FC?

Shin Tae-yong bisa jadi pembuka pintu pemain Timnas Indonesia abroad ke Korea Selatan (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SEONGNAM – Penunjukan Shin Tae-yong sebagai Dewan Penasehat Seongnam FC menjadi kabar baik bagi penggawa Timnas Indonesia. Hal itu bisa menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia untuk memiliki karier di luar negeri.

Sinyal tersebut dilontarkan Shin usai ditunjuk secara resmi untuk membantu klub asal kampung halamannya itu. Tak hanya soal tata kelola, dia memastikan akan ikut memberi saran perihal pemain.

“Saya selalu memikirkan Seongnam FC sejak saya masih di Seongnam Ilhwa, dan saya berterima kasih kepada pemilik klub karena mengizinkan saya membantu klub,” kata Shin dilansir Newsis, Selasa (31/10/2023).

“Saya akan memberikan nasihat yang akan membantu praktis dalam pengelolaan klub dan para pemain,” imbuh pria berusia 53 tahun itu.

Sebelumnya, Shin memiliki peran dalam mempromosikan Asnawi Mangkualam ke klub Korea Selatan, Ansan Greeners, pada awal 2021. Hal itu diakui sendiri oleh sang pelatih.

“Saya memang berpikir dia (Asnawi) cukup lumayan untuk dikirim ke Korea, sehabis dari Barcelona untuk pemusatan latihan Timnas U-20 pada Desember 2020, sewaktu saya tiba di Malaysia untuk kembali ke Indonesia, saya menyalakan handphone saya, Ansan Greeners menghubungi saya,” papar Shin.