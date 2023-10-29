Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selain Irak, Media Vietnam Akui Timnas Indonesia Salah Satu Lawan Kuat di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |02:05 WIB
Selain Irak, Media Vietnam Akui Timnas Indonesia Salah Satu Lawan Kuat di Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia tergabung di Grup F pada babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, mengakui Timnas Indonesia sebagai di Grup F pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Terlepas daripada itu, menurut mereka persaingan akan berlangsung ketat melihat dari kekuatan para penghuni grup.

Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2016 Zona Asia sendiri berisikan empat negara. Mereka adalah Irak, Filipina, Vietnam dan Timnas Indonesia.

The Thao 247 menempatkan Irak sebagai lawan terkuat di grup ini. Tidak bisa di pungkiri, secara peringkat Irak memang lebih baik dari ketiga negara penghuni grup.

Kemudian mereka juga melihat Indonesia sebagai lawan yang patut di waspadai. Performa apik Ramadhan Sananta dan rekan-rekan di beberapa laga terakhir menjadi patokan.

Sementara di sisi lain, Vietnam sendiri sedang tidak berada dalam tren positif pada beberapa pertandingan terakhir mereka. Untuk itu, pertandingan fase grup Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bakal dijadikan momentum untuk bangkit.

"Irak bisa dibilang tim terkuat. Sepanjang tahun 2023, tim Timur Tengah ini akan menjadi tim terkuat di grup tersebut. Mereka juga memiliki sederet prestasi yang patut dibanggakan salah satunya dengan menjuarai Piala Teluk Arab dengan mengalahkan Oman di perpanjangan waktu," tulis The Thao.

Halaman:
1 2
      
