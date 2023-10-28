Media Vietnam Soroti Wacana Uji Coba Timnas Indonesia vs Iran, Iri?

Rencana Timnas Indonesia menghadapi Timnas Vietnam disorot media negara itu (Foto: MPI/Astra Bonardo)

MEDIA Vietnam, TheThao247, menyoroti wacana uji coba tertutup antara Timnas Indonesia vs Timnas Iran jelang Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Vietnam hanya akan menghadapi negara dengan level di bawah Team Melli.

Ya, Timnas Indonesia disebut-sebut tengah menjalin negosiasi dengan Timnas Iran untuk menggelar laga uji coba. Rencananya, duel itu akan berlangsung di Qatar pada 6 Januari 2024.

Laga tersebut akan digelar secara tertutup dan di luar agenda FIFA Matchday. Namun, pertandingan akan sangat berguna bagi anak asuh Shin Tae-yong sebagai persiapan akhir menatap Piala Asia 2023 yang berlangsung 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Wacana itu terendus oleh media Vietnam TheThao247. Mereka tampak iri Timnas Indonesia akan mendapat lawan yang sangat berkualitas jelang tampil di turnamen empat tahunan itu.

"Baru-baru ini Indonesia dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Iran untuk menggelar laga persahabatan jelang turnamen tersebut. Laga ini rencananya akan berlangsung pada 6 Januari 2024 dan dimainkan secara tertutup," tulis TheThao247, dikutip pada Sabtu (28/10/2023).

"Iran merupakan salah satu kandidat juara Piala Asia sehingga akan menjadi lawan “latihan” yang sangat berkualitas bagi Indonesia," imbuh media itu.