Ranking FIFA Timnas Indonesia Terbaru Setelah Putaran Pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

RANKING FIFA Timnas Indonesia terbaru setelah putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibahas di sini. Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sukses naik ke peringkat ke-145.

Timnas Indonesia telah berhasil mendongkrak ranking FIFA hingga posisi 147 sebelum melakoni dua laga kontra Brunei Darussalam. Peringkat tim asuhan Shin Tae-yong semakin melesat setelah jeda internasional Oktober 2023 lalu.

Melakoni dua laga kandang dan tandang di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia menang dua kali dengan skor identik 6-0 dan 6-0 kontra Brunei Darussalam. Berkat dua kemenangan tersebut, mereka pun meroket ke peringkat ke-145 FIFA.

Berikut daftar ranking FIFA negara-negara Asia Tenggara setelah jeda internasional Oktober 2023:

95. Vietnam (1243.14 poin)

112. Thailand (1181.21 poin)