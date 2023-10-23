Alasan Kocak Shin Tae-yong Sebut Wajah Hokky Caraka Mirip Seorang Playboy

ALASAN kocak Shin Tae-yong sebut wajah Hokky Caraka mirip seorang playboy akan diulas Okezone. Striker 19 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya usai mencetak dua gol ketika Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6-0 di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di samping performa apiknya itu, Hokky Caraka ternyata sempat bertingkah kocak yang membuat dirinya dicap sebagai playboy. Kelakuannya itu tersebar luas di media sosial usai terekam kamera dan salah satunya dibagikan oleh akun YouTube @Batas_Tribun.

Dalam unggahan tersebut, para pemain Timnas Indonesia tengah membuat video berpose atau berjoget di sebuah lapangan yang tersedia peralatan untuk syuting. Mereka pun antre di pinggir lapangan untuk giliran berpose di depan kamera.

Salah satunya adalah Hokky Caraka. Kocaknya, striker milik PSS Sleman itu memperlihatkan gerakan joget yang gemulai dengan tubuh yang sensual seakan ia sering melakukan gerakan dan pose seperti itu di TikTok.

Para pemain Timnas Indonesia lainnya pun menonton tingkah Hokky Caraka di pinggir lapangan dan sesekali menertawakannya. Di antaranya, ada yang menyebut bahwa ekspresi Hokky Caraka saat itu sangat seksi sehingga dicap sebagai playboy.

"Itu ekspresinya seksi bener. Ekspresinya sensual. Biasa muka playboy begitu," celetuk salah satu pemain Timnas Indonesia yang merekam video tersebut di pinggir lapangan, dikutip dari akun YouTube @Batas_Tribun.

"Kelihatan bawa cewek terus katanya," timpal pemain Timnas Indonesia lainnya yang mengamini bahwa wajah playboy seperti Hokky Caraka kerap membawa perempuan.