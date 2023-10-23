Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Kocak Shin Tae-yong Sebut Wajah Hokky Caraka Mirip Seorang Playboy

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |12:05 WIB
Alasan Kocak Shin Tae-yong Sebut Wajah Hokky Caraka Mirip Seorang Playboy
Hokky Caraka kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

ALASAN kocak Shin Tae-yong sebut wajah Hokky Caraka mirip seorang playboy akan diulas Okezone. Striker 19 tahun itu sedang dalam performa terbaiknya usai mencetak dua gol ketika Timnas Indonesia membantai Brunei Darussalam 6-0 di leg II Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Di samping performa apiknya itu, Hokky Caraka ternyata sempat bertingkah kocak yang membuat dirinya dicap sebagai playboy. Kelakuannya itu tersebar luas di media sosial usai terekam kamera dan salah satunya dibagikan oleh akun YouTube @Batas_Tribun.

Hokky Caraka joget

Dalam unggahan tersebut, para pemain Timnas Indonesia tengah membuat video berpose atau berjoget di sebuah lapangan yang tersedia peralatan untuk syuting. Mereka pun antre di pinggir lapangan untuk giliran berpose di depan kamera.

Salah satunya adalah Hokky Caraka. Kocaknya, striker milik PSS Sleman itu memperlihatkan gerakan joget yang gemulai dengan tubuh yang sensual seakan ia sering melakukan gerakan dan pose seperti itu di TikTok.

Para pemain Timnas Indonesia lainnya pun menonton tingkah Hokky Caraka di pinggir lapangan dan sesekali menertawakannya. Di antaranya, ada yang menyebut bahwa ekspresi Hokky Caraka saat itu sangat seksi sehingga dicap sebagai playboy.

"Itu ekspresinya seksi bener. Ekspresinya sensual. Biasa muka playboy begitu," celetuk salah satu pemain Timnas Indonesia yang merekam video tersebut di pinggir lapangan, dikutip dari akun YouTube @Batas_Tribun.

"Kelihatan bawa cewek terus katanya," timpal pemain Timnas Indonesia lainnya yang mengamini bahwa wajah playboy seperti Hokky Caraka kerap membawa perempuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181492/pssi_sempat_menjaring_10_nama_ketika_hendak_mencari_pengganti_shin_tae_yong_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_erickthohir-Zfnd_large.jpg
PSSI Ditolak 5 Pelatih saat Cari Pengganti Shin Tae-yong sebagai Arsitek Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/51/3181485/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-B196_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Kantongi 5 Nama Calon Pelatih Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181192/timnas_indonesia-0IL9_large.jpg
PSSI Minta Publik Bersabar, Proses Pemilihan Pelatih Baru Timnas Indonesia Butuh Waktu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/51/3181312/erick_thohir_dan_alexander_zwiers_akan_berkolaborasi_mencari_pelatih_anyar_untuk_timnas_indonesia_alexzwiers-lHj5_large.jpg
PSSI Umumkan Pelatih Baru Timnas Indonesia pada Januari 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640241/liverpool-pede-tenggelamkan-real-madrid-di-anfield-ini-buktinya-uxx.webp
Liverpool Pede Tenggelamkan Real Madrid di Anfield, Ini Buktinya...
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Terungkap Pesan Tegas Nova Arianto yang Bikin Timnas Indonesia U-17 Tampil Beda di Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement