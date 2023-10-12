Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong Tanggapi Komentar Pemain Brunei Darussalam Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |12:00 WIB
Reaksi Tak Biasa Shin Tae-yong Tanggapi Komentar Pemain Brunei Darussalam Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

REAKSI tak biasa Shin Tae-yong tanggapi komentar pemain Timnas Brunei Darussalam, Mohammad Hendra Azzam, jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia itu memberikan reaksi menohok soal pernyataan Hendra Azzam yang cukup mengejutkan.

Awalnya, Hendra Azzam menklaim Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong akan memakai formasi 1-1-8 dengan sekema menyerang total saat melawan Brunei Darussalam pada leg I babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB.

"Kami sudah tahu juga Indonesia akan menyerang habis-habisan. Mungkin mereka akan bermain dengan formasi 1-1-8 (sambil tertawa),” kata Hendra Azam dalam konferensi pers jelang laga kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Menanggapi hal itu, Shin Tae-yong justru menilai pernyataan sang kapten Timnas Brunei Darussalam di atas hanya candaan semata. Sebaliknya, ia mengingatkan kepada semua pemain Timnas Indonesia untuk tidak meremehkan pemain lawan dan harus menampilkan permainan terbaiknya.

Shin Tae-yong

“Memang saya merasa pemain Brunei bercanda ya untuk masalah itu. Untuk itu, sama ya, saya pun berharap para pemain kita harus bisa menghargai lawan, begitu juga kita harus menunjukkan yang terbaik di lapangan," jelas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
