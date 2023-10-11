Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Ungkap Rahasia Real Madrid Tampil Garang di Beberapa Laga Terakhir

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |00:03 WIB
Carlo Ancelotti Ungkap Rahasia Real Madrid Tampil Garang di Beberapa Laga Terakhir
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mengungkapkan rahasia penampilan apik timnya pada beberpa laga terakhir. Don Carlo menyebut kekalahan 1-3 dari Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 beberapa hari lalu jadi salah satu faktor utama.

Semenjak kekalahan itu, Real Madrid selalu meraih kemenangan dalam empat laga terakhir mereka. Tiga laga dalam Liga Spanyol 2023-2024, satu laga dalam Liga Champions 2023-2024.

Ancelotti mengatakan timnya langsung berbenah diri setelah menelan kekalahan dari Atletico Madrid. Alhasil, kini timnya sudah makin baik meski terus dievaluasi.

"Setelah kekalahan melawan Atletico, kami meningkat dalam segi pertahanan. Terima kasih banyak atas kritiknya," kata Ancelotti dilansir dari Tuttomercato, Minggu (8/10/2023).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan tim asuhnya memang selalu berusaha menampilkan performa apik dalam setiap laga. Hal itu agar Real Madrid dapat meraih kemenangan agar menjaga asa untuk berprestasi dalam berbagai ajang.

Halaman:
1 2
      
