Sengit, Arsenal vs Manchester City Imbang Tanpa Gol di Babak Pertama

LAGA babak pertama Arsenal vs Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 sudah rampung digelar. Hasilnya, laga Arsenal vs Manchester City pun berakhir imbang tanpa gol alias 0-0.

Laga Arsenal vs Manchester City digelar di Stadion Emirates, London, Minggu (8/10/2023) malam WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Para pemain Man City dan Arsenal sama-sama langsung intens menyerang gawang lawan demi membuka keunggulan lebih dahulu.

Salah satu percobaan Man City dalam mencetak gol terjadi di menit ke-17 lewat aksi Julian Alvarez. Berhasil merebut bola dari David Raya yang berada di dekat gawang, Julian Alvarez langsung melepaskan tendangan ke gawang Arsenal. Sayang, tendangannya masih melenceng dari gawang.

Tak tinggal diam, Arsenal juga beberapa kali menebar ancaman berbahaya ke gawang Man City. Salah satunya terjadi di menit ke-25 lewat aksi Gabriel Jesus. Tetapi, upayanya belum berbuah manis karena kiper Man City bisa dengan sigap menghalau bola.

Kedua tim terus kesulitan memecah kebuntuan dalam mencetak gol. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.