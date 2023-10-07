Arsenal vs Manchester City: Pep Guardiola Bersiap Hadapi Rival Terberat The Citizens untuk Gelar Juara Liga Inggris 2023-2024

PEP Guardiola ungkap rival terberat Manchester City untuk juarai Liga Inggris 2023-2024. Menurut pelatih asal Spanyol itu, Arsenal merupakan pesaing utama The Citizens – julukan Manchester City.

Manchester City akan menghadapi Arsenal di pekan kedelapan Liga Inggris 2023-2024. Erling Haaland dan kolega bakal melawat ke Emirates Stadium pada Minggu (8/10/2023) esok malam WIB.

Jelas, pertandingan tersebut menjadi sangat penting bagi kedua kesebelasan. Pasalnya, saat ini Man City yang berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin hanya unggul satu angka dari Tottenham Hotspur di peringkat dua dan Arsenal yang ada di urutan tiga.

Dengan kondisi itu, Arsenal memiliki peluang besar untuk mengkudeta Man City dari puncak klasemen jika berhasil menang. Sehingga jika itu terjadi, bukan tidak mungkin persaingan kedua kesebelasan ini akan seperti pada musim lalu. Di mana kita tahu, kedua tim bersaing sangat ketat dalam perebutan gelar juara musim lalu yang pada akhirnya direbut The Citizen.

Guardiola pun mengakui bahwa Arsenal masih menjadi rival utama mereka dalam perebutan gelar juara selain Liverpool dan klub-klub besar lainnya. Namun menurutnya, jika Man City kalah di laga esok hari, belum akan menjadi pengaruh besar dalam perebutan gelar juara Liga Inggris 2023-2024.

"Tentu saja (Arsenal akan menjadi rival perebutan gelar), bersama dengan Liverpool,” kata Guardiola, dilansir dari situs resmi Man City, Sabtu (7/10/2023).