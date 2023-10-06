Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cerita Thomas Doll soal Perbedaan Melatih Persija Jakarta dalam Dua Musim Terakhir

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |03:19 WIB
Cerita Thomas Doll soal Perbedaan Melatih Persija Jakarta dalam Dua Musim Terakhir
Thomas Doll kala mendampingi Persija Jakarta berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, berbagi cerita soal perbedaan melatih skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dalam dua musim terakhir. Dia mengatakan bahwa musim pertamanya melatih lebih jelas dan menguntungkan untuk timnya.

Sebagaimana diketahui, Thomas Doll saat ini memasuki musim kedua melatih Persija Jakarta. Pelatih asal Jerman itu berhasil mengantar Macan Kemayoran menjadi runner up Liga 1 pada musim lalu.

Persija Jakarta

Namun, kondisi berbeda didapat Persija pada musim ini. Persija kerap kesulitan hampir dalam setiap pertandingan.

Memasuki pekan ke-14, Macan Kemayoran bahkan belum bisa menembus posisi lima besar klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Persija duduk di urutan ke-9 dengan catatan empat kemenangan, tujuh kali seri, dan tiga kali kalah.

Soal perbedaan mencolok dengan musim lalu, Thomas Doll mengakui berbagai hal menjadi faktornya. Salah satunya perihal bursa transfer yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Menurut saya di musim pertama, situasi di awal musim terlihat lebih jelas dari sekarang. Baik itu soal transfer pemain, hingga para pemain yang telat bergabung di persiapan tim," kata Doll, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Jumat (6/10/2023).

"Memang, di musim ini semuanya terlihat lebih sulit. Apa yang terjadi di bursa transfer (musim ini) memang sedikit tidak mudah untuk kami jalani. Kami tidak bisa mendapatkan pemain yang memang secara target sangat kami inginkan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633857/worldsbk-2025-spanish-round-nonton-di-vision-cab.webp
WorldSBK 2025 Spanish Round, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement