Penyebab Ivar Jenner Absen di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam

JAKARTA - Penyebab Ivar Jenner absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Brunei Darussalam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terungkap. Sebab, nama pemain FC Utrecht itu menghilang dari daftar yang dipanggil.

Pelatih Shin Tae-yong memanggil 25 pemain untuk menghadapi Timnas Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023. Nama-nama yang menjadi langganan Timnas Indonesia kembali mendapat panggilan negara.

Delapan pemain yang berkiprah di luar negeri turut dipanggil. Mereka adalah Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Sandy Walsh (KV Mechelen), Jordi Amat (Johor Darul Ta'zim FC), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Rafael Struick (ADO Den Haag), dan Elkan Baggott (Ipswich Town).

Menariknya, tidak ada nama Ivar Jenner dalam daftar tersebut. Menurut situs resmi PSSI, gelandang berusia 19 tahun itu terpaksa menepi akibat cedera.

"Untuk laga ini gelandang Ivar Jenner tidak dipanggil karena sedang mengalami cedera. Cedera itu didapat saat memperkuat Jong FC Utrecht," bunyi pengumuman di situs resmi PSSI, Selasa (3/10/2023).

Itu artinya, Ivar tidak akan menambah caps untuk Timnas Indonesia yang sejauh ini baru dua. Belum diketahui berapa lama sang gelandang akan absen akibat cederanya.