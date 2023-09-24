Jadwal Sepakbola Asian Games 2023 Hari Ini, Minggu 24 September: Ada Timnas Indonesia U-24 vs Korea Utara U-24 hingga Thailand U-24 vs Kuwait U-24!

BERIKUT jadwal sepakbola Asian Games 2023 hari ini, Minggu (24/9/2023). Hari terakhir penyisihan grup sepakbola Asian Games 2023 ini dipastikan akan berlangsung seru.

Salah satu laga yang dijamin seru adalah Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24. Duel itu akan berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, Minggu (24/9/2023) pukul 15.00 WIB.

Sebanyak delapan pertandingan akan digelar secara serempak dan bergantian pada Minggu (24/9/2023) sore hingga malam WIB. Sebab, laga-laga itu akan menentukan posisi akhir di setiap grup.

Di Grup A, ada laga China vs Bangladesh serta Myanmar vs India. Kedua pertandingan itu akan digelar secara serempak pada pukul 18.30 WIB. Jadwal serupa dirancang untuk dua laga grup B yakni antara Vietnam vs Arab Saudi dan Iran vs Mongolia.

Tentu saja, jadwal-jadwal itu diatur agar tidak ada yang bermain mata sekaligus menjaga azas fair play. Apalagi, di Grup A, baru China yang memastikan diri lolos. Sementara itu, di grup B, hanya Mongolia yang tak punya peluang melaju ke babak berikutnya.

Empat laga lainnya digelar untuk Grup E dan F. Di Grup E, ada laga Korea Selatan vs Bahrain serta Thailand melawan Kuwait. Kedua pertandingan ini digelar serempak pada pukul 18.30 WIB.