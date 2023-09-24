Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Akan Terus Cetak Gol hingga Kakinya Tak Bisa Digunakan Lagi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:25 WIB
Cristiano Ronaldo Akan Terus Cetak Gol hingga Kakinya Tak Bisa Digunakan Lagi
Cristiano Ronaldo mengaku akan terus mencetak gol hingga kakinya tak lagi sanggup bermain (Foto: Reuters/Ahmed Yosri)
RIYADH - Cristiano Ronaldo mengaku masih sangat menikmati permainan sepak bolanya dan akan terus mencetak gol. Bintang Al Nassr itu baru akan berhenti bermain jika kakinya sudah tidak sanggup digunakan lagi.

Al Nassr sukses menang susah payah dengan skor 4-3 pada laga perang bintang menghadapi Al Ahli pada lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024, KSU Football Field, Riyadh, Sabtu 23 September dini hari WIB. Pada drama tujuh gol tersebut, Ronaldo sukses mengemas dua gol.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo menciptakan catatan impresif dengan tak pernah absen mencetak gol dari lima laga terakhir Al Nassr di Liga Arab Saudi 2023-2024. Secara total, pemain berjuluk CR7 itu sudah mengemas sembilan gol dalam delapan penampilan di Liga Arab Saudi musim ini.

Usai laga, Ronaldo mengaku masih sangat menikmati permainannya meski sudah berusia 38 tahun. Bahkan, ia menyatakan akan terus mencetak gol hingga kakinya tak sanggup dipakai untuk bermain sepak bola lagi.

“Saya masih sangat menyukai sepak bola, meskipun umur sudah segini, saya masih cinta bermain, mencetak gol, memenangkan pertandingan,” kata Ronaldo dikutip dari SSC Sports, Minggu (24/9/2023).

“Saya akan terus melanjutkannya sampai kaki saya berkata Cristiano sudah selesai, sampai sekarang saya merasa bagus, tapi yang terpenting adalah tim kami menang,” lanjut pria asal Portugal itu.

