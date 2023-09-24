Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Siapa Pemain Naturalisasi Jebolan Spanyol Yang Akan Merapat ke Timnas Indonesia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |03:03 WIB
Siapa Pemain Naturalisasi Jebolan Spanyol Yang Akan Merapat ke Timnas Indonesia?
Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi jebolan Spanyol (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

SIAPA pemain naturalisasi jebolan Spanyol yang akan merapat ke Timnas Indonesia? Hal itu sempat membuat heboh pencinta sepakbola Tanah Air. Padahal, sosok yang dimaksud telah rutin tampil bersama skuad Garuda.

Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat Maas. Pemain yang kini bermain di Malaysia Super League untuk Johor Darul Ta’zim (JDT) ini memang lahir dan besar di Spanyol. Bahkan, Jordi Amat juga pernah membela Timnas Spanyol di beberapa kelompok usia.

Jordi Amat

Kabar yang beredar juga benar adanya bahwa Jordi Amat akan segera merapat ke Timnas Indonesia. Namun, Jordi baru akan merapat pada bulan Oktober nanti saat Indonesia melakoni ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan bagian dari kalender FIFA. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya untuk Johor Darul Ta’zim melepas Jordi Amat ke Timnas Indonesia.

Indonesia sendiri dijadwalkan akan menghadapi Brunei Darussalam sebanyak dua kali pertemuan dengan format home-away.

Pada leg pertama, Timnas Indonesia akan berstatus sebagai tuan rumah terlebih dahulu. Pertandingan ini akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 12 Oktober 2023.

Setelah itu, Jordi Amat dan kawan-kawan giliran bertandang ke Sultan Hassanal Bolkiah Stadium, Bandar Seri Begawan, pada Minggu 17 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
