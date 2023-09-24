Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan KMSK Deinze Tidak Masukkan Marselino Ferdinan dalam Skuad

Rina Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:32 WIB
Alasan KMSK Deinze Tidak Masukkan Marselino Ferdinan dalam Skuad
Alasan KMSK Deinze tidak memasukkan Marselino Ferdinan di dalam daftar pemain cukup membingungkan (Foto: Instagram/@marselinoferdinan10)
A
A
A

ALASAN KMSK Deinze tidak masukkan Marselino Ferdinan kembali dalam skuadnya patut dicermati. Melalui akun Instagram, @kmskdeinze, klub merilis daftar nama-nama pemain yang akan diturunkan pada lanjutan Liga 2 Belgia 2023-2024.

Sayangnya, Marselino Ferdinan kembali tidak dimasukkan dalam daftar pemain. Tentunya fans sangat kaget dikarenakan Marselino yang merupakan pemain Timnas Indonesia tidak bisa bermain.

Marselino Ferdinan

Sebelumnya, alasan KMSK Deinze tidak memasukkan Marselino Ferdinan dikarenakan mengalami cedera saat sesi latihan pada 11 Agustus 2023. Untuk itu, klub memberikan istirahat pada pria kelahiran 9 September 2004 tersebut.

"Sedihnya, kami harus melakukannya tanpa beberapa pemain kami dalam bentrokan pembukaan. Marselino Ferdinan mengalami sedikit ketidaknyamanan setelah sesi latihan terakhir. Sebagai tindakan pencegahan, dia mungkin tidak akan bepergian ke Maasmechelen," tulis Deimze di situs resminya, 11 Agustus 2023.

"Kami berharap semua pemain kami yang cedera pulih dengan baik dan berharap untuk melihat mereka bersinar lagi di lapangan segera!" tulisan itu.

Sayang, KMSK Deinze kembali tidak membawa nama Marselino dalam pertandingan melawan Zulte Waregem. Alhasil, mereka kalah 1-2 dari Zulte Waregem di lanjutan Challenger Pro Belgia alias kompetisi kasta kedua Liga Belgia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
