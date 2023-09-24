Sinyal Bahaya bagi Timnas Indonesia U-24, Pelatih Korea Utara U-24 Halalkan Segala Cara demi Menang di Asian Games 2023!

Timnas Korea Utara U-24 akan mengerahkan segala cara untuk menang (Foto: Yonhap)

PELATIH Timnas Korea Utara U-24, Sin Yong-nam, halalkan segala cara demi menang di Asian Games 2023. Hal tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia U-24 yang akan bersua Chollima di Asian Games 2023.

Skuad Garuda Muda bakal melakoni laga hidup mati kontra Korea Utara U-24 di matchday terakhir fase Grup F Asian Games 2023. Duel Timnas Indonesia U-24 vs Korea Utara U-24 bakal digelar di Stadion Zhejiang Normal University East, China, pada Minggu (24/9/2023) sore WIB.

Tim asuhan Indra Sjafri itu tentu harus bermain habis-habisan demi meraih kemenangan pada laga pamungkas itu. Sebab, kemenangan atas Korea Utara U-24 yang bisa membuat Timnas Indonesia U-24 lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023.

Sebagai informasi, hanya juara grup (6 tim), runner up grup (6 tim), dan empat tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Timnas Indonesia U-24 masih berpeluang lolos ke 16 besar lewat cara juara grup, runner up, atau peringkat ketiga terbaik.

Saat ini, Garuda Muda di posisi kedua klasemen sementara Grup F dengan koleksi 3 poin dan selisih gol+1, sedangkan Taiwan menempati posisi ketiga dengan poin sama (selisih gol -1). Sementara Korea Utara kokoh di puncak klasemen Grup F dengan 6 poin (selisih gol+3).

Menariknya, pelatih Timnas Korea Utara U-24, Sin Yong-nam, memberikan psywar sebelum menghadapi Timnas Indonesia U-24. Dia dalam situasi percaya diri setelah membawa Korea Utara meraih dua kemenangan atas Taiwan 2-0 dan mengalahkan Kirgistan 1-0.