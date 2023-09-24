Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-24 Tertekan Jelang Hadapi Korea Utara U-24

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |00:04 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-24 Tertekan Jelang Hadapi Korea Utara U-24
Timnas Indonesia U-24 tertekan jelang menghadapi Timnas Korea Utara U-24 kata Media Vietnam (Foto: PSSI)
MEDIA Vietnam, soha.vn, menyebut Timnas Indonesia U-24 tertekan jelang menghadapi Timnas Korea Utara U-24 di laga terakhir Grup F Asian Games 2023, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Sebab, ada kemungkinan Garuda Muda tersingkir dini.

Tiga poin menjadi harga mati bagi Garuda Muda untuk lolos. Situasi itu terjadi setelah Indonesia takluk 0-1 dari Timnas Taiwan U-24. Laga itu digelar Kamis 21 September 2023 malam WIB di Stadion Zhejiang Normal University, Jinhua, China.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)

Hasil itu membuat Indonesia tertahan di posisi dua dengan nilai tiga. Koleksi poin itu sukses disamakan Taiwan tetapi anak asuh Indra Sjafri masih unggul dalam hal selisih gol surplus satu berbanding minus satu.

Akan tetapi, Indonesia dalam situasi terjepit. Sebab, mereka akan menghadapi Timnas Korea Utara U-24. Untungnya, Chollima sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Namun, Soha menyebut kekalahan Indonesia dari Taiwan pada laga Kamis silam sebagai 'gempa bumi' pertama di Asian Games 2023. Mereka menilai anak asuh Indra Sjafri akan menghadapi tekanan luar biasa saat melawan Korea Utara nanti.

"Kekalahan itu adalah gempa bumi pertama di sepakbola Asian Games. Menderita kekalahan mengejutkan, pelatih Indra Sjafri dan anak-anak asuhnya akan menghadapi tekanan hebat sebelum melawan Korea Utara di laga terakhir," ulas Soha.vn, dikutip pada Minggu (24/9/2023).

