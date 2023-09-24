Persija Jakarta vs Bali United: Thomas Doll Minta Anak Asuhnya Hindari Kartu Merah

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta anak asuhnya untuk menghindari kartu merah saat berhadapan dengan Bali United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Ia tidak ingin terus-terusan bermain dengan 10 orang.

Duel Persija Jakarta vs Bali United akan berlangsung pada Minggu (24/9/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

Setelah mengakhiri rentetan hasil negatif usai mengalahkan Persik Kediri (2-1), Doll tidak mau Persija kembali tersungkur. Macan Kemayoran ingin meraup tiga poin demi merangkak ke papan atas.

Menjelang laga melawan Bali United, Doll tidak ingin anak asuhnya melakukan kesalahan lagi. Pelatih asal Jerman itu menegaskan timnya harus berhati-hati agar tidak mendapatkan kartu merah seperti sebelumnya.

"Setelah menang lawan Persik itu kemenangan penting. Harusnya lawan Bandung (Persib) dan Arema bisa dapat poin penuh. Kami harus belajar lebih hati-hati. Jangan buat pelanggaran kartu merah," tegas Doll, dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Persija mencatatkan dua kartu merah dalam dua pertandingan berbeda. Kartu merah pertama didapat oleh Firza Andika saat ditahan imbang Arema FC 2-2, 20 Agustus 2023.