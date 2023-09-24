Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Bali United: Thomas Doll Minta Anak Asuhnya Hindari Kartu Merah

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |04:10 WIB
Persija Jakarta vs Bali United: Thomas Doll Minta Anak Asuhnya Hindari Kartu Merah
Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tersenyum di latihan jelang melawan Bali United (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, meminta anak asuhnya untuk menghindari kartu merah saat berhadapan dengan Bali United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Ia tidak ingin terus-terusan bermain dengan 10 orang.

Duel Persija Jakarta vs Bali United akan berlangsung pada Minggu (24/9/2023) pukul 19.00 WIB. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.

Persija Jakarta vs Persib Bandung

Setelah mengakhiri rentetan hasil negatif usai mengalahkan Persik Kediri (2-1), Doll tidak mau Persija kembali tersungkur. Macan Kemayoran ingin meraup tiga poin demi merangkak ke papan atas.

Menjelang laga melawan Bali United, Doll tidak ingin anak asuhnya melakukan kesalahan lagi. Pelatih asal Jerman itu menegaskan timnya harus berhati-hati agar tidak mendapatkan kartu merah seperti sebelumnya.

"Setelah menang lawan Persik itu kemenangan penting. Harusnya lawan Bandung (Persib) dan Arema bisa dapat poin penuh. Kami harus belajar lebih hati-hati. Jangan buat pelanggaran kartu merah," tegas Doll, dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (24/9/2023).

Persija mencatatkan dua kartu merah dalam dua pertandingan berbeda. Kartu merah pertama didapat oleh Firza Andika saat ditahan imbang Arema FC 2-2, 20 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/50/1629305/jadwal-tinju-dunia-dave-allen-vs-arslanbek-makhmudov-lakoni-duel-hidup-mati-yps.webp
Jadwal Tinju Dunia: Dave Allen vs Arslanbek Makhmudov Lakoni Duel Hidup Mati
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/03/kevin_diks.jpg
Kevin Diks: Sekarang Waktunya Berikan Segalanya untuk Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement