HOME BOLA LIGA INDONESIA

Gol Ciro Alves Menangkan Persib Bandung atas Bhayangkara FC, Bojan Hodak: Dia Sangat Berbahaya!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |02:04 WIB
Gol Ciro Alves Menangkan Persib Bandung atas Bhayangkara FC, Bojan Hodak: Dia Sangat Berbahaya!
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memuji Ciro Alves sebagai pahlawan kemenangan di laga kontra Bhayangkara FC (Foto: MPI/Ilham Sigit Pratama)
BEKASI - Sanjungan dilayangkan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, atas performa Ciro Alves yang menjadi penentu kemenangan atas Bhayangkara FC pada laga pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Menurutnya, pemain asal Brasil itu amat berbahaya setiap kali memegang bola.

Laga Bhayangkara FC vs Persib Bandung itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 23 September 2023 malam WIB. Maung Bandung sukses mencuri kemenangan dengan skor 2-1.

David da Silva membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Bhayangkara FC (Foto: Persib Bandung)

Persib unggul lebih dulu lewat gol David Da Silva (27’), tim tuan rumah kemudian mencetak gol balasan lewat tembakan keras Matias Mier (34’). Hodak kemudian berinisiatif menarik keluar Edo Febriansah dan diganti Ciro pada menit ke-62.

Sekadar informasi, Ciro baru saja pulih dari cedera. Kendati demikian, penampilan pemain berusia 34 tahun itu tak ada bedanya dengan ketika sedang bugar. Alhasil, ia mencetak gol kemenangan Persib di menit kelima injury time.

Hodak menyanjung habis-habisan performa Ciro pada laga tersebut. Menurutnya, jebolan Timnas Brasil U-20 itu amat berbahaya setiap kali memegang bola.

“Ciro masuk, kami tidak bisa mengambil resiko memainkan dia penuh, tetapi dia sangat berbahaya setiap kali memegang bola,” kata Hodak pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu 23 September 2023.

