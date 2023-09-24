Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jose Mourinho Kritik Pedas hingga Sebut Marcus Rashford Pemain Manja, Malas, dan Egois

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |03:33 WIB
Jose Mourinho Kritik Pedas hingga Sebut Marcus Rashford Pemain Manja, Malas, dan Egois
Jose Mourinho pernah mengkritik tajam Marcus Rashford (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

SEORANG Jose Mourinho pernah memberi kritik pedas hingga sebut Marcus Rashford pemain yang manja, malas, dan egois. Tak ayal, Manchester United kini terpuruk di Premier League.

Seperti diketahui, hasil minor terus menghantui Manchester United di awal musim 2023-2024 ini. Dalam lima laga awal, United hanya mampu menang sebanyak dua kali dan menelan kekalahan di tiga laga lainnya.

Marcus Rashford sempat membuat Manchester United memimpin 1-0 atas Arsenal (Foto: Reuters/David Klein)

Hal ini membuat setan merah terpuruk di peringkat 13 klasemen sementara Premier League musim ini. Buruknya permainan United tidak lepas dari buruknya lini pertahanan yang sangat mudah dijebol. Selain itu, faktor lini depan yang masih tumpul juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

Terutama Marcus Rashford. Bintang muda United itu kembali tampil egois sepanjang musim ini. Meski skill individu menjadi senjata andalannya di musim lalu, namun hal itu tak lagi berguna di musim ini.

Lawan telah bersiap mengantisipasi kemampuan individunya. Oleh sebab itu, Rashford seharusnya lebih bermain sebagai tim dan bekerja sama dengan lainnya.

Namun alih-alih beradaptasi dan melakukan kerja sama tim, Rashford justru memaksa untuk terus tampil individualis menghadapi lawan yang bermain bertahan. Bahkan, di laga melawan Brighton, Rashford hampir tidak pernah memberikan umpan pada Rasmus Hojlund yang kerap kali bebas.

Selain masalah ego, masalah malas juga menjadi biang keladi buruknya penampilan Rashford. Contoh di laga Liga Champions melawan Bayern Munich. Di laga itu, Rashford tampak malas melakukan pressing yang berakhir menjadi gol dari Leroy Sane.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629089/rekor-jumlah-penonton-motogp-indonesia-dari-tahun-ke-tahun-lku.webp
Rekor Jumlah Penonton MotoGP Indonesia dari Tahun ke Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/12/striker_timnas_indonesia_ole_romeny.jpg
Ole Romeny Bongkar Sisi Lain dari Sosok Patrick Kluivert, Ternyata...
