Jose Mourinho Kritik Pedas hingga Sebut Marcus Rashford Pemain Manja, Malas, dan Egois

SEORANG Jose Mourinho pernah memberi kritik pedas hingga sebut Marcus Rashford pemain yang manja, malas, dan egois. Tak ayal, Manchester United kini terpuruk di Premier League.

Seperti diketahui, hasil minor terus menghantui Manchester United di awal musim 2023-2024 ini. Dalam lima laga awal, United hanya mampu menang sebanyak dua kali dan menelan kekalahan di tiga laga lainnya.

Hal ini membuat setan merah terpuruk di peringkat 13 klasemen sementara Premier League musim ini. Buruknya permainan United tidak lepas dari buruknya lini pertahanan yang sangat mudah dijebol. Selain itu, faktor lini depan yang masih tumpul juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

Terutama Marcus Rashford. Bintang muda United itu kembali tampil egois sepanjang musim ini. Meski skill individu menjadi senjata andalannya di musim lalu, namun hal itu tak lagi berguna di musim ini.

Lawan telah bersiap mengantisipasi kemampuan individunya. Oleh sebab itu, Rashford seharusnya lebih bermain sebagai tim dan bekerja sama dengan lainnya.

BACA JUGA: Kritikan Thierry Henry dan Patrice Evra Terbukti Benar soal Bruno Fernandes Marcus Rashford Jauh Lebih Malas dari Cristiano Ronaldo yang Sudah Tua

Namun alih-alih beradaptasi dan melakukan kerja sama tim, Rashford justru memaksa untuk terus tampil individualis menghadapi lawan yang bermain bertahan. Bahkan, di laga melawan Brighton, Rashford hampir tidak pernah memberikan umpan pada Rasmus Hojlund yang kerap kali bebas.

Selain masalah ego, masalah malas juga menjadi biang keladi buruknya penampilan Rashford. Contoh di laga Liga Champions melawan Bayern Munich. Di laga itu, Rashford tampak malas melakukan pressing yang berakhir menjadi gol dari Leroy Sane.