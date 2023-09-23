Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Turnamen Futsal Antar Sekolah se-Jabodetabek Digelar, Jadi Wadah Pencarian Bibit-bibit Bertalenta

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |23:17 WIB
JAKARTA - Turnamen futsal antar sekolah se-Jabodetabek, Smart Baby League 2023, resmi digelar. Ajang ini kembali digelar setelah sempat vakum akibat pandemi Covid-19, sebagai wadah pencarian bibit-bibit futsal Tanah Air.

Untuk diketahui, edisi 2023 ini merupakan yang ketiga dari ajang Smart Baby League. Dua edisi sebelumnya, berlangsung pada April dan September 2019. Namun, karena pandemi Covid-19 turnamen ini tak dihelat lagi oleh Superbrands sebagai penyelenggara hingga kondisinya benar-benar aman.

Turnamen futsal Smart Baby League 2023 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Smart Baby League 2023 sendiri akan diikuti oleh 32 kontestan yang terdiri dari berbagai sekolah se-Jabodetabek. Ada dua nomor yang dipertandingkan yakni tim putra dan tim putri yang meliputi kategori U-9 hingga U-11.

Tim putra terdiri dari SDN Kebagusan 03, SDN Cilandak Barat 03, SDIT Cordova, SD Achfas Dwimatra, SDN Pondok Rangon 02, SD Muhamadiyah 03, SDI Al Azhar 2 Pasar Minggu, SDI Labschool UMI, SDI Al Azhar 17 Bintaro, SDN Pondok Labu 02, SDS Global Islamic School, SDIP Darul Musthofa, SDN Ciganjur 04, BM400, SDI Al Ihsan, dan SD Mumtaz Islamic School.

Sementara tim putri berasal dari SDN Ragunan 05, SDN Gandaria Selatan 01, SDN Pondok Pinang 10, SDN Cilandak Timur 05, SDN Cipinang Cimpedak 05, SDN Jatipadang 05, SDN 03 Kebagusan, SDN Lenteng Agung 01, SMPN 30 Depok, SMPN 85 Jakarta, SMP Patimura, SMPN 11 Jakarta, SMPN 41 Jakarta, SMPN 254 Jakarta, SMP Nusantara Plus, dan SMPN 56 Jakarta.

Smart Baby League 2023 pun resmi dibuka pada Sabtu (23/9/2023) pagi WIB. Turnamen tersebut berlangsung selama satu hari penuh di Lapangan Futsal Cilandak Town Square, Cilandak, Jakarta Selatan.

Harapan digelarnya Smart Baby League 2023 adalah sebagai wadah pencarian bibit-bibit pemain futsal di Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan oleh CEO Superbrands Indonesia, Grandtyana Mayasari, kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas upacara pembukaan.

