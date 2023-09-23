Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Curhatan Pelatih Vietnam Sebut Pemain Timnas vietnam U-24 Bodoh dalam Bermain di Asian Games 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:29 WIB
Curhatan Pelatih Vietnam Sebut Pemain Timnas vietnam U-24 Bodoh dalam Bermain di Asian Games 2023
Pelatih Timnas Vietnam U-24, Hoang Ahn Tuan. (Foto: Laman resmi VFF)
A
A
A

CURHATAN pelatih Vietnam, Hoang Anh Tuan sebut pemain Timnas Vietnam U-24 bodoh dalam bermain di Asian Games 2023 akan dibahas Okezone di artikel ini. Hal tersebut dilontarkan Hoang Anh Tuan setelah tim berjuluk Golden Star Warriors itu dibantai Iran dengan skor 0-4.

Padahal, Vietnam sukses membuka asa lolos ke babak 16 besar setelah menang meyakinkan atas Mongolia di matchday pertama dengan skor 4-2.

Namun apa daya, kekalahan telak atas Iran membuat Vietnam kini memiliki beban berat untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, Nguyen Hong Phuc dan kawan-kawan kini berada di peringkat ketiga klasemen Grup B dengan mengoleksi 3 poin dan selisih gol mereka adalah -2.

Beban itu semakin berat mengingat lawan terakhir Vietnam di babak fase grup adalah Arab Saudi yang notabene adalah salah satu tim terkuat di Asia.

“Sepanjang pertandingan ini, sulit untuk mengatakan siapa yang memuaskan saya,” kata Hoang Anh Tuan selepas laga melawan Iran dikutip dari Media Vietnam, Soha.vn, Sabtu (23/9/2023).

Timnas Iran U-24 vs Timnas Vietnam U-24

“Ada beberapa pemain yang bermain bagus, namun ada juga yang tidak. Dalam benak saya, saya hanya merasa kesal ketika seorang pemain harus menerima kartu kuning yang bodoh,” tambahnya.

“Saya hanya puas dengan skornya. Jika pemainnya terus bermain seperti ini, mungkin Vietnam U23 akan segera pulang. Itu sebabnya aku masih sangat marah," lanjut pelatih yang membawa Vietnam juara Piala AFF U-23 2023 itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/11/1629143/blacksteel-fc-papuacetak-kemenangan-perdana-di-pfl-20252026-usai-taklukkan-nanzaby-fc-41-bov.webp
Blacksteel FC PapuaÂ Cetak Kemenangan Perdana di PFL 2025/2026 usai Taklukkan Nanzaby FC 4â1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/premier_padel_2025_milan.jpg
Premier Padel 2025 Milan P1: Turnamen Kelas Dunia Tayang Eksklusif di Vision+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement