HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Unggul 2-0

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |15:59 WIB
Hasil Babak Pertama Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Unggul 2-0
Suasana laga Persebaya Surabaya vs Arema FC di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA Persebaya Surabaya untuk sementara unggul 2-0 atas Arema FC di babak pertama laga lanjutan Liga 1 2023-2024, pada Sabtu (23/9/2023) sore WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tim berjuluk Bajul Ijo itu berhasil unggul berkat gol dari Bruno Moreira Soares di menit ke-27 dan Dusan Stevanovic 45+5.

Pertandingan sengit tersaji di laga derby Jawa Timur tersebut. Kedua tim sama-sama memiliki peluang, namun pada akhirnya Persebaya berhasil unggul berkat gol yang dicetak Bruno Moreira dan Stefanovic.

Tentunya Arema perlu bekerja keras jika ingin membalikkan keadaan di babak kedua. Sedangkan Persebaya harus berupaya mempertahankan atau bahkan menambah keunggulan di babak kedua nanti.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persebaya Surabaya vs Arema FC

Pertandingan berjalan dalam intensitas tinggi sejak awal di mana Persebaya mendominasi. Sementara Arema lebih banyak menunggu di lini pertahanan sendiri untuk sesekali mencoba melancarkan serangan balik.

Namun, hingga 15 menit laga berjalan, Bajul Ijo -julukan Persebaya- masih kesulitan untuk memecah kebuntuan. Beberapa peluang yang didapat oleh Paulo Victor dan Bruno Moreira masih belum bisa menembus gawang tim tamu.

Pada menit 18, Singo Edan -julukan Arema- justru nyaris membuka papan skor lewat tendangan bebas Ariel Lucero dari jarak jauh. Akan tetapi, bola roket yang mengarah tepat ke arah gawang tim tuan rumah mampu ditepis oleh Andhika Ramadani.

Terus menekan, akhirnya serangan Persebaya membuahkan hasil pada menit 27. Sebuah kesalahan operan dilakukan oleh Syaeful Anwar sehingga bola direbut oleh Bruno Moreira yang langsung melepaskan tendangan melengkung ke tiang jauh yang tak mampu dijangkau oleh Julian Schwarzer.

Halaman:
1 2
      
