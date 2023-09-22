Resmi, Timnas Jerman Tunjuk Julian Nagelsmann sebagai Pelatih Baru

BERLIN – Teka-teki pengganti Hansi Flik di kursi kepelatihan Tim Nasional (Timnas) Jerman akhirnya sudah terjawab. Sebab Federasi Sepakbola Jerman (DFB) baru saja resmi menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih anyar merka.

Nagelsmann akan menukangi Timnas Jerman hingga Juli 2024 mendatang. Mantan pelatih Bayern Munich itu menggantikan posisi Hansi Flick yang dipecat setelah Timnas Jerman dipecundangi Jepang dengan skor 1-4 pada 10 September 2023 lalu.

Nagelsmann pun menyambut baik ditunjuknya sebagai pelatih Timnas Jerman. Juru taktik berusia 36 tahun itu memiliki ambisi yang besar untuk bisa membawa Thomas Muller cs berbicara banyak di Piala Eropa 2024. Mengingat, Jerman akan menjadi tuan rumah untuk ajang tersebut.

“Kami menyelenggarakan Piala Eropa di negara kami sendiri. Ini adalah sesuatu yang istimewa. Saya mendasarkan segalanya pada fakta mengadakan turnamen hebat di negara besar. Saya memiliki keinginan besar untuk menerimanya tantangan ini. Performa di Dortmund adalah permulaannya. Kami akan menjadi tim yang bersumpah tahun depan,” kata Nagelsmann, dilansir dari situs resmi DFB, Jumat (22/9/2023).

Sementara itu, Presiden DFB, Bernd Neuendorf, mengungkapkan bahwa sosok Nagelsmann adalah sosok yang tepat untuk menukangi Timnas Jerman. Neundorf pun menegaskan bahwa DFB akan mendukung penuh mantan pelatih Bayern Munich itu.