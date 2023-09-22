Timnas Indonesia U-24 Kalah dari Taiwan dengan Skuad dari Kampus hingga Perusahaan Pembangkit Listrik di Asian Games 2023

HASIL mengejutkan datang dari cabang olahraga (cabor) sepakbola putra Asian Games 2023, yang mana Timnas Indonesia U-24 kalah dari Taiwan U-24. Menariknya, Garuda Muda kalah dengan skuad dari kampus hingga perusahaan pembangkit listrik yang mengisi Timnas Taiwan U-24.

Bermain di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, Kamis (21/9/2023) sore WIB, skuad asuhan Indra Sjafri harus tumbang dengan skor 1-0. Gol semata wayang yang terjadi di laga ini dicetak oleh Wu Sen Yu pada menit ke-47.

Hasil menjadi sebuah kejutan yang sangat tidak terduga. Pasalnya, di pertemuan terakhir pada ajang Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 lalu, Taiwan baru saja dipermalukan oleh Indonesia dengan skor mencolok 9-0.

Namun hanya berselang sekitar dua minggu saja, kini giliran Indonesia yang ditaklukan oleh Taiwan. Padahal, skuad yang diturunkan oleh Taiwan di Asian Games ini tidak jauh berbeda dengan yang dimainkan saat melakoni Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Bisa dibilang, 60 persen skuad Taiwan di ajang ini sama dengan yang dibawa di kualifikasi lalu.

Hasil ini menjadi semakin memalukan jika menilik dari latar belakang para punggawa Taiwan. Perlu diketahui, sebagian besar pemain Timnas Taiwan U-24 di Asian Games 2023 ini adalah pemain yang bermain di level kampus.

Kemudian, ada pula 3 pemain Timnas Taiwan yang merupakan seorang karyawan di perusahaan pembangkit listrik Taiwan Electric Power Co, LTd: Pembangkit Tenaga Listrik Xingda. Mereka adalah penjaga gawang, Qiu Yuhong serta dua pemain tengah, yakni Huang Ziming dan Tu Shaojie.