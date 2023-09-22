Marselino Ferdinan Geram Terhadap Netizen yang Hujat KMSK Deinze: Bikin Malu!

PEMAIN Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan, geram terhadap netizen yang hujat klubnya, KMSK Deinze. Wonderkid berusia 19 tahun itu menyebut ulah warganet tersebut membuat malu dirinya saja.

Sebagaimana diketahui, KMSK Deinze akan melawan Zulte Waregem dalam lanjutan kompetisi kasta kedua Liga Belgia 2023-2024. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan pada Sabtu (23/9/2023) dini hari WIB.

KMSK Deinze pun telah merilis skuad yang dibawa untuk menghadapi Zulte Waregem di Instagram resminya. Namun ternyata, tidak ada nama Marselino Ferdinan dalam daftar skuad asuhan pelatih Marc Grosjean itu.

Kondisi tersebut membuat netizen sontak menghujat unggahan Instagram klub Marselino Ferdinan itu. Pasalnya, selama musim 2023-2024, gelandang serang Timnas Indonesia itu belum diberi kesempatan bermain oleh Marc Grosjean.

"Mungkin perlu tekanan suporter Indo biar Lino main," tulis komentar @mas*** di akun Instagram KMSK Deinze yang diunggah ulang oleh Marselino Ferdinan di akun Twitternya, @marcengggg.

"Ko makin kemari makin makin ya KMSK nih," timpal @aim***.

"Bagus main di Liga 1 aja daripada gak dipakai," sahut @zek***.