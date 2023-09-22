Usai Raih Poin Sempurna, Pelatih Korea Utara U-24 Sombong Jelang Lawan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023

PELATIH Timnas Korea Utara U-24, Shin Yong-nam, bersikap sombong jelang lawan Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 usai raih poin sempurna. Dia sangat percaya diri bahwa anak asuhnya bakal membuktikan kemampuannya untuk menjadi pemenang saat menghadapi skuad Garuda Muda nanti.

Seperti diketahui, Korea Utara U-24 saat ini masih nyaman di puncak klasemen Grup F Asian Games 2023 dengan koleksi 6 poin (selisih gol +3). Sedangkan Timnas Indonesia U-24 di posisi kedua dengan torehan 3 poin (selisih gol +1), diikuti Taiwan dengan 3 poin (selisih gol -1), dan Kirgistan (0 poin).

Korea Utara U-24 meraih hasil sempurna tanpa kebobolan usai menang 2-0 atas Kirgistan dan menekuk Kirgistan 1-0. Hasil tersebut cukup bagi mereka untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Asian Games 2023 lebih awal.

Korea Utara hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara Grup F saat melawan Timnas Indonesia U-24 di laga terakhir fase grup di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, Minggu (24/9/2023) sore WIB. Jelang laga tersebut, Shin Yong-nam percaya diri anak asuhnya akan kembali meraih kemenangan.

Dia meyakini bahwa kemenangan yang didapatkan Korea Utara di dua laga sebelumnya akan menambah motivasi pasukannya untuk mengalahkan Timnas Indonesia U-24. Seakan bersikap sombong, Shin Yong-nam menegaskan skuad Korea Utara bakal menunjukkan kemampuan terbaiknya pada laga tersebut.

"Kami membuktikannya dengan hasil yang kami dapatkan ini. Hasil di masa depan (melawan Timnas Indonesia U-24) juga akan membuktikan (kemampuan kami). Yang menang di lapangan itu adalah pemenang," ungkap Shin Yong-nam, mengutip dari Chosun.com, Jumat (22/9/2023).