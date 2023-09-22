Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Nilai Transfer Asnawi Mangkualam Bakal Pecahkan Rekor di Liga 2 Korea Selatan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:52 WIB
Nilai Transfer Asnawi Mangkualam Bakal Pecahkan Rekor di Liga 2 Korea Selatan
Pemain Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/jeonnamdragons_fc)
A
A
A

NILAI transfer Asnawi Mangkualam disebut bakal pecahkan rekor di Liga 2 Korea Selatan. Bagi yang belum tahu, kapten Timnas Indonesia itu saat ini membela klub Liga 2 Korea Selatan 2023, Jeonnam Dragons, yang dikontrak hingga 31 Desember 2023.

Asnawi Mangkualam memiliki nilai pasar sebesar Rp5,65 miliar di Jeonnam Dragons per September 2023 ini. Sebelumnya, bek kanan 23 tahun itu pernah memiliki nilai pasar tertinggi menyentuh Rp6,52 miliar saat membela klub Liga 2 Korera Selatan lainnya yakni Ansan Greeners per Desember 2021.

Namun, dalam pengakuannya di kanal Youtube Najwa Shihab, Asnawi Mangkualam mengatakan gajinya selama di Korea Selatan tak seberapa dibandingkan saat bermain untuk PSM Makassar. Kendati demikian, pemain 23 tahun itu lebih memilih untuk berkarier di Liga 2 Korea Selatan.

Alasannya, Asnawi Mangkualam ingin melebarkan sayapnya dengan menambah pengalaman dan jam terbang di kancah sepakbola internasional. Hingga pada akhirnya, dia menyepakati kontrak dengan Ansan Greeners selama dua musim dari 2021 dan 2022.

Berdasarkan informasi yang beredar, gaji Asnawi Mangkualam di Ansaan Greeners pada tahun pertama sekitar ratusan juta. Kemudian di musim kedua, Asnawi mampu memiliki nilai pasar tertinggi mencapai Rp6,52 miliar.

Asnawi Mangkualam

Akan tetapi, nilai transfer Asnawi Mangkualam menurun ketika pindah ke Jeonnam Dragons hengga menjadi Rp5,65 miliar. Kendati demikian, nilai pasar bek kanan Timnas Indonesia itu diprediksi akan melonjak drastis pada musim ketiganya di Liga 2 Korea Selatan.

Halaman:
1 2
      
