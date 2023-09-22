Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Diuntungkan Berkat Kondisi Sulit yang Dialami Thailand U-24 di Asian Games 2023

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |17:29 WIB
Timnas Indonesia U-24 Diuntungkan Berkat Kondisi Sulit yang Dialami Thailand U-24 di Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 berjuang keras demi bisa lolos dari fase grup Asian Games 2023 (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 diuntungkan berkat kondisi sulit yang dialami Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023. Bagi yang belum tahu, Thailand U-24 saat ini berada di ambang gagal lolos ke babak 16 besar cabang olahranga sepakbola putra Asian Games 2023.

Sebab, tim berjuluk Gajah Perang Muda itu saat ini berada di posisi ketiga Grup E Asian Games 2023 dengan koleksi 1 poin dari 2 laga (selisih gol -4). Tim asuhan Issara Sritaro itu ditahan imbang 1-1 oleh Bahrain dan dibantai Korea Selatan dengan skor telak 0-4.

Sejatinya, Thailand U-24 masih memiliki satu pertandingan tersisa di laga terakhir Grup Emelawan Kuwait. Namun, kemenangan atas Kuwait akan sia-sia jika Bahrain yang saat ini di posisi kedua (2 poin) menang atas pemuncak klasemen, Korea Selatan (6 poin).

Jika situasi di atas terjadi, maka Thailand U-24 akan tetap memiliki 1 poin karena kemenangan atas Kuwait selaku tim juru kunci tidak dihitung. Sebagai informasi, hanya juara grup (6 tim), runner up grup (6 tim), dan peringkat ketiga terbaik (4 tim) yang berhak lolos ke 16 besar.

Untuk penentuan peringkat ketiga terbaik, tolok ukur utamanya adalah perolehan poin setiap tim di klasemen mini. Sebab demikian, Thailand U-24 yang mengalami kondisi sulit itu bisa menguntungkan bagi Timnas Indonesia U-24 jika harus ikut bersaing di perebutan peringkat ketiga terbaik.

Sebagai informasi, saat ini puncak klasemen Grup F diduduki Korea Utara dengan koleksi 6 poin dengan selisih gol +3. Sedangkan Timnas Indonesia U-24 di posisi kedua dengan memiliki 3 poin (selisih gol +1), diikuti Taiwan dengan 3 poin (selisih gol -1).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663401/daftar-lengkap-pelatih-timnas-indonesia-dari-masa-ke-masa-era-baru-john-herdman-mdc.webp
Daftar Lengkap Pelatih Timnas Indonesia dari Masa ke Masa: Era Baru John Herdman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/04/27/gary_neville.jpg
Gary Neville Sodorkan 3 Nama Pelatih Pengganti Ruben Amorim di MU, Ada Mantan Bos Chelsea
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement