Timnas Indonesia U-24 Diuntungkan Berkat Kondisi Sulit yang Dialami Thailand U-24 di Asian Games 2023

TIMNAS Indonesia U-24 diuntungkan berkat kondisi sulit yang dialami Timnas Thailand U-24 di Asian Games 2023. Bagi yang belum tahu, Thailand U-24 saat ini berada di ambang gagal lolos ke babak 16 besar cabang olahranga sepakbola putra Asian Games 2023.

Sebab, tim berjuluk Gajah Perang Muda itu saat ini berada di posisi ketiga Grup E Asian Games 2023 dengan koleksi 1 poin dari 2 laga (selisih gol -4). Tim asuhan Issara Sritaro itu ditahan imbang 1-1 oleh Bahrain dan dibantai Korea Selatan dengan skor telak 0-4.

Sejatinya, Thailand U-24 masih memiliki satu pertandingan tersisa di laga terakhir Grup Emelawan Kuwait. Namun, kemenangan atas Kuwait akan sia-sia jika Bahrain yang saat ini di posisi kedua (2 poin) menang atas pemuncak klasemen, Korea Selatan (6 poin).

Jika situasi di atas terjadi, maka Thailand U-24 akan tetap memiliki 1 poin karena kemenangan atas Kuwait selaku tim juru kunci tidak dihitung. Sebagai informasi, hanya juara grup (6 tim), runner up grup (6 tim), dan peringkat ketiga terbaik (4 tim) yang berhak lolos ke 16 besar.

Untuk penentuan peringkat ketiga terbaik, tolok ukur utamanya adalah perolehan poin setiap tim di klasemen mini. Sebab demikian, Thailand U-24 yang mengalami kondisi sulit itu bisa menguntungkan bagi Timnas Indonesia U-24 jika harus ikut bersaing di perebutan peringkat ketiga terbaik.

Sebagai informasi, saat ini puncak klasemen Grup F diduduki Korea Utara dengan koleksi 6 poin dengan selisih gol +3. Sedangkan Timnas Indonesia U-24 di posisi kedua dengan memiliki 3 poin (selisih gol +1), diikuti Taiwan dengan 3 poin (selisih gol -1).