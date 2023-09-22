Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persita Tangerang vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Esah Sahrul Cetak Gol, Pendekar Cisadane Menang 1-0

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |21:07 WIB
Hasil Persita Tangerang vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Esah Sahrul Cetak Gol, Pendekar Cisadane Menang 1-0
Persita Tangerang menang 1-0 atas Dewa United. (Foto: Instagram/persita.official)
TANGERANG - Persita Tangerang sukses mengalahkan Dewa United di pekan ke-13 Liga 1 2023-2024, pada Jumat (22/9/2023) malam WIB. Bermain di Indomilk Arena, Tangerang, klub berjuluk Pendekar Cisadane itu tepatnya menang dengan skor 1-0.

Kemenangan Persita dipersembahkan oleh gol Esah Sahrul Muhrom di menit 44. Berkat kemenangan itu, Persita kini naik ke posisi 14 dan Dewa United tertahan di peringkat 12.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita memulai pertandingan dengan lebih banyak memegang bola dan beberapa kali mengancam gawang Dewa United yang dijaga Sonny Stevens. Hanis Sagara Putra membuka peluang pertama dengan tendangan jarak jauh pada menit ke-14 yang sayangnya masih melebar di sisi gawang.

Pendekar Cisadane -julukan Persita- terus mengancam lini pertahanan Dewa United setelah itu. Ramiro Fergonzi nyaris membuka keunggulan pada menit ke-20.

Persita Tangerang vs Dewa United

Dewa United beberapa kali terlihat mampu memegang bola dan mengatur serangan. Akan tetapi, mereka kesulitan untuk bisa menciptakan peluang dan menembus pertahanan Persita.

Gol pertama baru hadir pada menit ke-43 yang dicetak melalui tendangan kaki kiri keras di dalam kotak penalti oleh Esal Sahrul. Persita pun menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

