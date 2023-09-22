Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Kabar Baik Buat Persib Bandung, Alberto Rodriguez Siap Kembali Merumput

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:20 WIB
Liga 1 2023-2024: Kabar Baik Buat Persib Bandung, Alberto Rodriguez Siap Kembali Merumput
Alberto Rodriguez menyatakan siap kembali perkuat Persib Bandung di laga kontra Bhayangkara FC (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung mendapatkan kabar baik menjelang laga melawan Bhayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, Sabtu, (23/9/2023). Sebab, kondisi bek tim itu Alberto Rodriguez sudah cukup baik untuk turun laga meskipun belum 100 persen.

Sebelumnya, pemain itu harus absen membela Maung Bandung- julukan Persib- dalam beberapa laga karena cedera. Namun, pemain itu kini sudah pulih yang ditandai sudah berlatih seperti pemain lainnya.

Alberto Rodriguez mengatakan kondisinya sudah siap untuk kembali merumput kembali dalam waktu dekat. Namun, dia menyerahkan keputusan kepada pelatih Bojan Hodak karena yang akan menentukan.

"Saya merasa lebih baik, proses (sampai saat ini) bagus walaupun belum 100 persen, tetapi semuanya tampak berjalan dengan baik," kata Alberto Rodriguez dilansir dari laman Persib, Jumat (22/9/2023).

Pemain asal Spanyol itu mengatakan jika mendapatkan kepercayaan bermain, akan menampilkan performa terbaiknya. Itu sebagai bentuk kontribusinya buat Persib agar dapat meraih hasil maksimal.

Halaman:
1 2
      
