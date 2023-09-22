Arsenal Resmi Perpanjang Kontra Martin Odegaard

LONDON – Kapten Arsenal, Martin Odegaard baru saja memperbarui kontraknya di tim berjuluk The Gunners tersebut. Tak main-main, Arsenal langsung menyodorkan durasi panjang untuk gelandang penting mereka tersebut.

Ya, Odegaard menekan kontrak jangka panjang bersama Arsenal. Hanya saja, The Gunners tidak menjelaskan berapa lama mereka memperpanjang kontrak pemain berusia 24 tahun tersebut. Tapi jika menilik laman Transfermarkt, Odegaard diikat kontrak hingga 2028.

Mantan pemain Real Madrid itu mengaku tidak perlu berpikir panjang untuk menentukan nasibnya bersama Arsenal. Pasalnya, dia sudah jatuh cinta dengan tim yang berbasis di kota London tersebut.

“Menandatangani kontrak baru adalah keputusan yang sangat mudah bagi saya karena banyak alasan. Apa yang kami lakukan saat ini sebagai klub adalah hal yang spesial, dan saya ingin menjadi bagian darinya,” kata Odegaard, dilansir dari situs resmi Arsenal, Jumat (22/9/2023).

“Saya sangat bersemangat dengan apa yang akan terjadi di sini. Saya telah menemukan tempat di mana saya dapat benar-benar menetap dan menyebut diri saya rumah,” sambungnya.

Odegaard mengungkapkan betapa beruntungnya dia bisa menjadi bagian dari Arsenal. Dia sangat bersyukur The Gunners ingin memakai jasanya lebih lama. Kompatriot Erling Haaland itu janji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepadanya.