Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Live di RCTI!

JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Para pecinta sepakbola Tanah Air tidak perlu khawatir karena pertandingan akan disiarkan secara live di RCTI.

Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Kirgizstan U-24, Taiwan U-24, dan Korea Utara U-24. Pada laga pembuka, Garuda Muda-julukan Timnas Indonesia U-24 akan menghadapi Kirgizstan U-24.

Pertandingan akan dilangsungkan pada Selasa 19 September 2023 mulai pukul 18.30 WIB. Kemenangan menjadi target utama pasukan Indra Sjafri kali ini.

Sebab, hanya dua tim teratas grup dan empat peringkat tiga terbaik yang berhak lolos untuk melaju ke babak berikutnya. Melihat dari kualitas para pemain yang dibawa ke Asian Games 2023 kali ini, Timnas Indonesia U-24 seharusnya bisa berbicara banyak.

Apalagi, beberapa pemain baru saja meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Pencapaian itu tentu membuat mental mereka lebih baik jelang tampil di Asian Games 2023 kali ini.