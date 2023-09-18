Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Ambil Bagian di Asian Games 2022, Nomor 1 Pemain PSG!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:34 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Ambil Bagian di Asian Games 2022, Nomor 1 Pemain PSG!
Lee Kang-in menjadi andalan Korea Selatan di Asian Games 2022 (Foto: Reuters/Stephane Mahe)
A
A
A

SEBANYAK lima pesepakbola top dunia yang ambil bagian di Asian Games 2022 akan diulas Okezone. Dari kelima nama tersebut, salah satu di antaranya terselip pemain milik klub raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain (PSG)!

Sebagaimana diketahui, Asian Games 2022 akan segera digelar di Hangzhou, China. Khusus cabang olahraga sepakbola putra Asian Games 2022 dijadwalkan berlangsung mulai 19 September hingga 7 Oktober 2023.

Haitham Asiri (Foto: Instagram/@h_asiri.11)

Pada Asian Games 2022, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F bersama Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara. Menariknya, ada sejumlah pesepakbola top dunia yang ambil bagian di Asian Games 2022. Siapa sajakah mereka?

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia yang Ambil Bagian di Asian Games 2022:

5. Haitham Asiri (Arab Saudi/Al Ahli)

Haitham Asiri termasuk salah satu dalam daftar 22 pemain Arab Saudi yang akan mentas di Asian Games 2022. Penyerang sayap 22 tahun itu merupakan pemain yang turut tampil bersama Timnas Arab Saudi senior di ajang Piala Dunia 2022 Qatar tahun lalu.

Luar biasanya, Haitham Asiri dimainkan dari bangku cadangan ketika Arab Saudi mengalahkan sang juara Argentina 2-1 di babak penyisihan grup. Kini, ia menjadi pemain termahal di Arab Saudi untuk Asian Games 2022 dengan harga Rp8 miliar.

Winger kelahiran 2001 itu saat ini bermain untuk klub Liga Arab Saudi, Al Ahli. Haitham Asiri setim dengan pemain-pemain top dunia seperti Roberto Firmino, Riyad Mahrez, hingga Edouard Mendy.

