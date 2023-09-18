Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iqbal Gwijangge Sebut Sudah Punya Gambaran soal Gaya Main Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:05 WIB
Iqbal Gwijangge sudah mendapat gambaran seperti apa gaya main lawan Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/@mhhiqbal)
A
A
A

JAKARTA - Iqbal Gwijangge mengaku telah memiliki bayangan mengenai calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023. Kendati begitu, ia menegaskan yang terpenting adalah fokus pada persiapan tim.

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Boleh dibilang, ini adalah kocokan terbaik yang didapat Skuad Garuda Muda karena mereka terhindar dari tim-tim kuat seperti Inggris, Jerman, dan Argentina.

Timnas Indonesia U-17 berlatih di Lapangan A, Senayan, Jakarta (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Iqbal menyatakan telah memperkirakan gaya permainan yang dimiliki Ekuador, Panama, dan Maroko. Namun pemain berusia 16 tahun itu tidak ingin terlalu fokus memikirkan kekuatan calon lawan.

Melainkan, Iqbal menegaskan yang terpenting saat ini adalah bagaimana Timnas Indonesia U-17 bisa terus berbenah. Itu semua dilakukan agar Skuad Garuda Muda bisa bicara banyak di Piala Dunia U-17 2023.

“Saya sudah punya bayangan cara mereka bermain. Ekuador dari CONMEBOL, ada Panama, dan Maroko,” kata Iqbal kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di Lapangan A Senayan, dikutip Senin (18/9/2023).

“Yang penting kami selalu analisis cara mereka bermain dan terus introspeksi tim agar bisa lebih baik lagi dan setiap harinya lebih meningkat agar bisa memberikan yang terbaik lagi di Piala Dunia nanti,” lanjutnya.

