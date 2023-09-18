Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 Setelah Batal Diperkuat Ramadhan Sananta: Pakai False Nine?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |07:02 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 Setelah Batal Diperkuat Ramadhan Sananta: Pakai <i>False Nine</i>?
Timnas Indonesia U-24 punya line up berbeda di Asian Games 2022 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022 setelah batal diperkuat Ramadhan Sananta menarik untuk diulas. Pasalnya, skuad asuhan Indra Sjafri hanya punya satu striker murni tersisa dalam daftar 21 pemain yang ada.

Persis Solo memutuskan tak melepas Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu menahan sang pemain lantaran tengah mengalami krisis di lini depan.

Ramadhan Sananta menjadi andalan Persis Solo di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)

"Persis memberikan respons sekaligus mengajukan permohonan maaf karena pemain atas nama Muhammad Ramadhan Sananta akan tetap bersama tim untuk mengikuti kompetisi Liga 1 mendatang," bunyi pernyataan resmi klub, dikutip pada Senin (18/9/2023).

"Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan peran vital Sananta dalam tim untuk melakoni kompetisi Liga 1, sekaligus menimbang kondisi tim yang sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang," sambung pernyataan itu.

Dengan demikian, hanya Titan Agung saja penyerang murni yang tersisa. Indra tentu tidak bisa terus-terusan mengandalkan penyerang Bhayangkara FC itu. Opsi memakai false nine pun mengemuka.

Apalagi, sang pelatih memanggil nama-nama seperti Ramai Rumakiek, Egy Maulana Vikri, dan Hugo Samir. Ketiganya bisa saja dipasang sebagai nomor sembilan palsu.

Halaman:
1 2
      
