HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara Asia Tenggara yang Diprediksi Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022, Nomor 1 Timnas Indonesia U-24!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |06:39 WIB
3 Negara Asia Tenggara yang Diprediksi Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022, Nomor 1 Timnas Indonesia U-24!
Berikut 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke 16 besar Asian Games 2022. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke 16 besar Asian Games 2022 akan diulas Okezone. Dari 11 negara asal Asia Tenggara, hanya empat negara di antaranya yang ambil bagian di Asian Games 2022.

Dari empat negara itu, tiga di antaranya diprediksi bakal unjuk gigi di Asian Games 2022, setidaknya lolos ke 16 besar. Lantas, siapa saja negara yang dimaksud?

Berikut 3 negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke 16 besar Asian Games 2024:

3. Timnas Vietnam U-24

Timnas Vietnam U-24

Timnas Vietnam U-24 ditempatkan pada pot 1 drawing Asian Games 2022. Namun, skuad asuhan Hoang Anh Tuan ini malah tergabung di grup berat bersama Arab Saudi, Iran dan Mongolia.

Hanya saja, berhubung ada jalur peringkat tiga terbaik, Timnas Vietnam U-24 diprediksi bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Pengalaman Hoang Anh Tuan sebagai pelatih juga tak perlu diragukan lagi.

Pelatih yang satu ini pernah membawa Timnas Vietnam U-19 lolos ke semifinal Piala Asia U-19 2016, sekaligus meloloskan tim tersebut ke Piala Dunia U-17 2017. Terbaru, Hoang Anh Tuan mengantarkan Timnas Vietnam U-23 juara Piala AFF U-23 2023.

Halaman:
1 2
      
