Asian Games 2022: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24, Live di RCTI!

Timnas Indonesia U-24 akan melawan Kirgizstan U-24 di laga perdana Grup F Asian Games 2022. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-23 di Asian Games 2022 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang nantinya disiarkan secara live di RCTI itu akan berlangsung pada Selasa 19 September 2023 pukul 18.30 WIB.

Untuk yang belum tahu, Timnas Indonesia U-24 berada di Grup F Asian Games 2022 bersama Kirgizstan U-24, Taiwan U-24, dan Korea Utara U-24. Nantinya, dua peringkat teratas di grup dan empat peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 16 besar.

Bila melihat syarat tersebut, Timnas Indonesia U-24 seharusnya bisa lolos dari fase grup. Terlebih pasukan Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri ini memiliki banyak pemain hebat yang bisa diandalkan.

Beberapa di antaranya adalah pemain yang sempat tampil apik di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sebut saja seperti Rizky Ridho, Ernando Ari, dan beberapa pemain lainnya.

Ada juga sejumlah pemain andalan Indra Sjafri saat memenangkan medali emas SEA Games 2023 lalu. Jadi, sejatinya kekuatan Timnas Indonesia U-24 tak kalah hebat dengan skuad Timnas Indonesia U-23 asuhan Shin Tae-yong.

Untuk itu diharapkan Timnas Indonesia U-24 bisa lolos ke 16 besar seperti pencapaian skuad Garuda Muda pada edisi Asian Games 2018. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut, pertama Timnas Indonesia U-24 perlu memenangkan laga kontra Kirgizstan U-24 terlebih dahulu.