Ramadhan Sananta Tak Dilepas, Titan Agung Satu-satunya Penyerang Murni Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

HANGZHOU - Ramadhan Sananta tak dilepas oleh klubnya, Persis Solo, ke skuad Timnas Indonesia U-24. Sebab demikian, Titan Agung menjadi satu-satunya penyerang murni skuad Garuda Muda di Asian Games 2022.

Seperti diketahui, Laskar Sambernyawa resmi tidak melepas Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Alasannya, Persis Solo membutuhkan jasa striker 20 tahun itu untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2023-2024.

"Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan peran vital Sananta dalam tim untuk melakoni kompetisi Liga 1," bunyi pernyataan resmi Persis Solo di laman resminya, Minggu (17/9/2023).

Lebih jelas, Persis Solo tidak bisa melepas Ramadhan Sananta karena ada penyerang yang tidak bisa dimainkan. Jadi, mereka tidak punya opsi di lini serang lainnya jika mantan pemain PSM Makassar itu bergabung ke Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022.

"Sekaligus menimbang kondisi tim yang sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang. Saat ini, ada 3 penggawa lini serang Persis yang harus absen,” tambah pernyataan Persis Solo.

Sebagai informasi, penyerang Persis Solo lainnya yakni Irfan Jauhari harus absen karena menderita cedera ACL dan Arkhan Kaka harus menjalani training camp di Jerman guna persiapan Piala Dunia U-17 2023. Selain itu, Fernando Rodriguez harus pergi ke Spanyol untuk keperluan keluarga.