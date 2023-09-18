Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta Tak Dilepas, Titan Agung Satu-satunya Penyerang Murni Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |05:22 WIB
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, Titan Agung Satu-satunya Penyerang Murni Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022
Titan Agung kini menjadi satu-satunya penyerang di skuad Timnas Indonesia U-24 (Foto: Instagram/@titan_abf)
A
A
A

HANGZHOU - Ramadhan Sananta tak dilepas oleh klubnya, Persis Solo, ke skuad Timnas Indonesia U-24. Sebab demikian, Titan Agung menjadi satu-satunya penyerang murni skuad Garuda Muda di Asian Games 2022.

Seperti diketahui, Laskar Sambernyawa resmi tidak melepas Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Alasannya, Persis Solo membutuhkan jasa striker 20 tahun itu untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2023-2024.

Ramadhan Sananta menjadi andalan Persis Solo di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)

"Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan peran vital Sananta dalam tim untuk melakoni kompetisi Liga 1," bunyi pernyataan resmi Persis Solo di laman resminya, Minggu (17/9/2023).

Lebih jelas, Persis Solo tidak bisa melepas Ramadhan Sananta karena ada penyerang yang tidak bisa dimainkan. Jadi, mereka tidak punya opsi di lini serang lainnya jika mantan pemain PSM Makassar itu bergabung ke Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022.

"Sekaligus menimbang kondisi tim yang sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang. Saat ini, ada 3 penggawa lini serang Persis yang harus absen,” tambah pernyataan Persis Solo.

Sebagai informasi, penyerang Persis Solo lainnya yakni Irfan Jauhari harus absen karena menderita cedera ACL dan Arkhan Kaka harus menjalani training camp di Jerman guna persiapan Piala Dunia U-17 2023. Selain itu, Fernando Rodriguez harus pergi ke Spanyol untuk keperluan keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/winger_vasco_da_gama_paulo_henrique_foto_ig_at_p.jpg
Inter Milan Bidik Winger Vasco da Gama sebagai Solusi Darurat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement