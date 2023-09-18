Usai Kalah dari Persib Bandung, Aji Santoso Berniat Rombak Besar-besaran Skuad Persikabo 1973

BANDUNG – Kekalahan 0-2 dari Persib Bandung membuat pelatih Persikabo 1973 berniat untuk merombak skuadnya secara besar-besar di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Sebab ia merasa skuadnya saat ini sulit untuk meraih kemenangan.

Tercatat saat ini, Persikabo 1973 belum bisa meraih kemenangan dalam enam pertandingan secara beruntun. Terakhir dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-2 pada Sabtu 16 September 2023.

Alhasil, kini Persikabo 1973 berada di posisi dua terbawah atau tepatnya menempati peringkat 17 dengan 13 poin dari 12 pertandingan yang telah dilalui di Liga 1 2023-2024.

"Saya memang tidak terlalu berharap banyak dengan tim ini di putaran pertama. Nanti pasti di putaran kedua pasti akan banyak perubahan," ungkap Aji Santoso, Senin (18/9/2023).

Aji Santoso pun mengaku sudah menyampaikan ke manajemen Persikabo 1973 terkait keinginannya tersebut. Menurutnya, tim berjulukan Laskar Padjajaran ini tidak bisa bermain dengan komposisi pemain yang ada saat ini.