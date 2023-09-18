Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Usai Kalah dari Persib Bandung, Aji Santoso Berniat Rombak Besar-besaran Skuad Persikabo 1973

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |06:44 WIB
Usai Kalah dari Persib Bandung, Aji Santoso Berniat Rombak Besar-besaran Skuad Persikabo 1973
Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso. (Foto: Instagram/officialpersikabo)
A
A
A

BANDUNG – Kekalahan 0-2 dari Persib Bandung membuat pelatih Persikabo 1973 berniat untuk merombak skuadnya secara besar-besar di putaran kedua Liga 1 2023-2024. Sebab ia merasa skuadnya saat ini sulit untuk meraih kemenangan.

Tercatat saat ini, Persikabo 1973 belum bisa meraih kemenangan dalam enam pertandingan secara beruntun. Terakhir dikalahkan Persib Bandung dengan skor 0-2 pada Sabtu 16 September 2023.

Alhasil, kini Persikabo 1973 berada di posisi dua terbawah atau tepatnya menempati peringkat 17 dengan 13 poin dari 12 pertandingan yang telah dilalui di Liga 1 2023-2024.

"Saya memang tidak terlalu berharap banyak dengan tim ini di putaran pertama. Nanti pasti di putaran kedua pasti akan banyak perubahan," ungkap Aji Santoso, Senin (18/9/2023).

Persikabo 1973

Aji Santoso pun mengaku sudah menyampaikan ke manajemen Persikabo 1973 terkait keinginannya tersebut. Menurutnya, tim berjulukan Laskar Padjajaran ini tidak bisa bermain dengan komposisi pemain yang ada saat ini.

Halaman:
1 2
      
