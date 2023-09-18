Akhrinya Bela Persib Bandung Lagi, Teja Paku Alam Senang Bukan Main

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam kembali dipercaya di bawah mistar gawang saat Maung Bandung menang 2-0 atas Persikaboi 1973, pada Sabtu 16 September 2023. Ia pun merasa sangat senang dan bersyukur karena masih dipercaya menjadi kiper Persib usai sempat lama absen karena cedera/

Ya, tercatat Teja Paku Alam sudah absen di tujuh laga dari 12 pertandingan yang telah dijalani Persib di Liga 1 2023-2024. Cedera menjadi alasannya.

Kini, cedera yang dialami sudah membaik. Teja Paku Alam pun akhirnya dipercaya kembali untuk bermain saat Persib berhadapan dengan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hasilnya, Persib menang dua gol dan cleansheet di laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 tersebut.

"Alhamdulillah bisa tampil lagi setelah tujuh pertandingan Teja mengalami sedikit masalah. Memang itu biasa di sepak bola, masa berat dan akhirnya Alhamdulillah bisa dipercaya lagi sama pelatih. Artinya seneng," ungkap Teja Paku Alam, Senin (18/9/2023).

Kiper bernomor punggung 14 ini pun semakin senang lantaran di penampilannya itu, berhasil menjaga gawang Persib tidak kebobolan alias clean sheet setelah pertandingan dimenangkan Persib 2-0. Bahkan ini merupakan clean sheet pertamanya di Liga 1 2023-2024.