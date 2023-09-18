Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Akhrinya Bela Persib Bandung Lagi, Teja Paku Alam Senang Bukan Main

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |05:54 WIB
Akhrinya Bela Persib Bandung Lagi, Teja Paku Alam Senang Bukan Main
Pemain Persib Bandung, Teja Paku Alam. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
A
A
A

BANDUNG – Kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam kembali dipercaya di bawah mistar gawang saat Maung Bandung menang 2-0 atas Persikaboi 1973, pada Sabtu 16 September 2023. Ia pun merasa sangat senang dan bersyukur karena masih dipercaya menjadi kiper Persib usai sempat lama absen karena cedera/

Ya, tercatat Teja Paku Alam sudah absen di tujuh laga dari 12 pertandingan yang telah dijalani Persib di Liga 1 2023-2024. Cedera menjadi alasannya.

Kini, cedera yang dialami sudah membaik. Teja Paku Alam pun akhirnya dipercaya kembali untuk bermain saat Persib berhadapan dengan Persikabo 1973 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hasilnya, Persib menang dua gol dan cleansheet di laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024 tersebut.

"Alhamdulillah bisa tampil lagi setelah tujuh pertandingan Teja mengalami sedikit masalah. Memang itu biasa di sepak bola, masa berat dan akhirnya Alhamdulillah bisa dipercaya lagi sama pelatih. Artinya seneng," ungkap Teja Paku Alam, Senin (18/9/2023).

Teja Paku Alam

Kiper bernomor punggung 14 ini pun semakin senang lantaran di penampilannya itu, berhasil menjaga gawang Persib tidak kebobolan alias clean sheet setelah pertandingan dimenangkan Persib 2-0. Bahkan ini merupakan clean sheet pertamanya di Liga 1 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/51/1662107/jelang-malaysia-open-2026-ganda-putra-tuan-rumah-akui-indonesia-jadi-ancaman-utama-kmz.webp
Jelang Malaysia Open 2026: Ganda Putra Tuan Rumah Akui Indonesia Jadi Ancaman Utama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/francesco_bagnaia.jpg
Adik Valentino Rossi Yakin Francesco Bagnaia Bangkit di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement