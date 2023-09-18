Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Persis Solo Tak Lepas Ramadhan Sananta ke Skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |05:11 WIB
Penyebab Persis Solo Tak Lepas Ramadhan Sananta ke Skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022
Persis Solo memutuskan tidak melepas Ramadhan Sananta ke Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022 (Foto: Instagram/@m.ramadhansn)
SOLO - Persis Solo memutuskan tak melepas Ramadhan Sananta ke skuad Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2022. Klub berjuluk Laskar Sambernyawa itu punya alasan tersendiri yang cukup masuk akal.

Nama Sananta hilang dari daftar skuad Timnas Indonesia U-24 asuhan Indra Sjafri. Padahal, penyerang berusia 20 tahun itu amat dibutuhkan sebagai juru gedor di cabor sepakbola Asian Games 2022.

Ramadhan Sananta jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Timnas Timor Leste U-23 (Foto: PSSI)

PSSI sejatinya telah mengirimkan surat bernomor 3632/AGB/560/IX-2023 kepada klub-klub, termasuk Persis, perihal pemanggilan pemain ke Asian Games 2022. Namun, kesebelasan yang bermarkas di Stadion Manahan itu memutuskan tidak melepas Sananta.

Persis beralasan sedang kekurangan pemain di lini depan. Alhasil, Sananta akan tetap bersama skuad asuhan Leonardo Medina untuk mengarungi Liga 1 2023-2024.

"Persis memberikan respons sekaligus mengajukan permohonan maaf karena pemain atas nama Muhammad Ramadhan Sananta akan tetap bersama tim untuk mengikuti kompetisi BRI Liga 1 mendatang," bunyi pernyataan resmi klub, dikutip pada Senin (18/9/2023).

Keputusan ini kami ambil dengan mempertimbangkan peran vital Sananta dalam tim untuk melakoni kompetisi Liga 1, sekaligus menimbang kondisi tim yang sedang memiliki opsi terbatas untuk pemain di posisi penyerang," sambung pernyataan itu.

