HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalah dari Borneo FC, Pelatih PSS Sleman Akui Kecewa dengan Permainan Hokky Caraka Cs

Yohanes Demo , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |02:38 WIB
Kalah dari Borneo FC, Pelatih PSS Sleman Akui Kecewa dengan Permainan Hokky Caraka Cs
Suasana laga Borneo FC vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/pssleman)
A
A
A

SAMARINDA – Pelatih PSS Sleman, Marian Mihail kecewa dengan permainan timnya saat tumbang 0-1 dari Borneo FC di pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, pada Minggu 17 September 2023. Ia melihat permainan PSS amat berbeda dan lebih sedihnya lagi karena timnya kalah karena gol telat Borneo di injury time.

Apalagi kekalahan dari Borneo itu membuat tren tak pernah kalah PSS di lima laga terakhir pun pada akhirnya berakhir. Hasil itu juga membuat tim berjuluk Super Elja harus turun ke posisi 12 klasemen dengan 17 poin.

Sementara bagi Borneo, mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan saat bermain di kandang. Tambahan tiga poin ini membuat pasukan Pieter Huistra tersebut naik ke posisi 2 klasemen, mereka berhasil mengemas 22 poin dari seluruh laga yang sudah dijalani.

Usai laga, Marian Mihail mengaku sedikit kecewa dengan hasil yang diperoleh dari PSS saat melawan Borneo. Pasalnya, PSS Sleman harus kehilangan poin di menit-menit akhir.

Marian Mihail

“Saya sedikit kecewa karena harus kemasukan di menit-menit akhir. Tapi, inilah sepakbola,” ujarnya dalam sesi konferensi pers usai laga di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (18/09/2023).

Menurut analisis Marian Mihail, tuan rumah Borneo FC bermain dengan motivasi yang tinggi, tidak seperti anak asuhnya yang tampil sedikit berbeda dari biasanya. Dia menyebut kemenangan ini layak didapatkan oleh Borneo.

Halaman:
1 2
      
