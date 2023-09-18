Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia Tak Jadi Starter di Persija Jakarta, Thomas Doll Ungkap Alasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |02:20 WIB
Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia Tak Jadi Starter di Persija Jakarta, Thomas Doll Ungkap Alasannya
Pemain Persija Jakarta, Witan Sulaeman. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

KEDIRI - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tak memberikan status spesial kepada pemainnya yang telah dipanggil untuk membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia, baik itu senior maupun kelompok umur. Sebab baginya, hanya pemain yang memperlihatkan performa yang baik, termasuk saat latihan yang bakal ia mainkan, termasuk untuk jadi starter.

Ya, jika pemain Timnas Indonesia tersebut tak memperlihatkan performa yang apik menurut Doll, maka jangan harap sang pemain tersebut masuk ke dalam starting line-up Persija. Sebab bagi Doll, dipanggil timnas bukan jaminan masuk ke tim utama Persija.

Thomas Doll turut memberikan contoh seperti Witan Sulaeman yang baru saja membela Timnas Indonesia U-23, tetapi tidak masuk starting Persija saat melawan Persik Kediri di laga lanjutan Liga 1 2023-2024.

Dalam laga yang dihelat di Stadion Brawijaya Kediri, Minggu 17 September 2023 tersebut, Witan baru dimainkan pada menit ke-73 menggantikan Resky Fandi saat timnya menang 2-1 atas Persik.

Witan Sulaeman

"Dengan masuknya dia di timnas, bukan berarti sudah dapat jaminan di starting eleven Persija," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Senin (18/9/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan Witan performanya menurun bersama Persija pada laga-laga sebelumnya. Hal itu yang membuat pemain tersebut tampil dari bangku cadangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/49/1661627/andres-iniesta-doakan-marc-marquez-segera-pulih-dari-cedera-vie.webp
Andres Iniesta Doakan Marc Marquez Segera Pulih dari Cedera
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/marc_cucurella_enzo_maresca.jpg
Chelsea Resmi Pecat Enzo Maresca, Marc Cucurella Tulis Pesan Perpisahan Menyentuh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement