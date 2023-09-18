Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Liga 2 2023-2024 Pekan Kedua: FC Bekasi City Sikat Nusantara United, Persiraja Banda Aceh Menang atas Sriwijaya FC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |00:07 WIB
Hasil Liga 2 2023-2024 Pekan Kedua: FC Bekasi City Sikat Nusantara United, Persiraja Banda Aceh Menang atas Sriwijaya FC
Suasana laga Persiraja Banda Aceh vs Nusantara United. (Foto: Instagram/persiraja_official)
A
A
A

SEBANYAK tujuh pertandingan Liga 2 2023-2024 di pekan kedua baru saja dimainkan pada Minggu 17 September 2023. Hasilnya sejumlah klub sukses meraih kemenangan seperti halnya Persewar Waropen, Persiraja Banda Aceh, hingga FC Bekasi City.

Tak hanya ada tim yang menang dan kalah saja, ada juga pertandingan yang berakhir imbang. Seperti halnya laga PSIM Yogyakarta kontra PSKC Cimahi. Laga kedua Grup 2 yang digelar di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta itu berakhir sama kuat 1-1.

Dalam laga tersebut, PSIM menjadi tim yang unggul lebih dulu berkat aksi Bryan Cesar di menit 19. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama karena PSKC sukses mencetak gol balasan pada menit ke-31 lewat gol dari Rishadi Fauzi.

Dengan hasil imbang itu, PSKC pun bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Grup 2 Liga 2 2023-2024 dengan dua poin. Sedangkan PSIM harus rela menempati posisi kelima karena baru meraih satu poin.

FC Bekasi City

Pada laga berbeda ada Bekasi City menang 1-0 atas Nusantara United yang juga berada di Grup 2. Bermain di Stadion Kebo Giro, Boyolali, Jawa Tengah, Bekasi City menang dengan skor tipis berkat gol dari Ezechiel Ndouassel di menit ke-90.

Atas hasil itu, FC Bekasi City lantas memimpin klasemen sementara Grup 2 Liga 2 2023-2024 dengan raihan 6 poin. Sedangkan Nusantara United menempati posisi keenam dengan 1 poin.

Halaman:
1 2
      
