HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona Tulis Nama Cristiano Ronaldo sebagai Pencetak Gol saat Bantai Real Betis 5-0, Ada Apa?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |06:33 WIB
Barcelona Tulis Nama Cristiano Ronaldo sebagai Pencetak Gol saat Bantai Real Betis 5-0, Ada Apa?
Barcelona tidak sengaja menulis nama Cristiano Ronaldo di daftar pencetak gol (Foto: Reuters/David W Cerny)
BARCELONA menulis nama Cristiano Ronaldo sebagai pencetak gol saat bantai Real Betis 5-0. Pertandingan pekan ke-5 Liga Spanyol 2023-2024 tersebut berlangsung di Estadi Olimpic Lluis Companys, Minggu (17/9/2023) dini hari WIB.

Duo pemain Portugal, Joao Felix dan Joao Cancelo sama-sama mencetak satu gol untuk Blaugrana. Selain itu, Robert Lewandowski, Ferran Torres dan Raphinha juga mencetak gol dalam kemenangan besar pasukan Xavi Hernandez itu di Estadi Olimpic Lluis Companys.

Barcelona menulis nama Cristiano Ronaldo

Menariknya, tim media sosial Barcelona menyebabkan kebingungan massal tak lama setelah pertandingan tersebut ketika memposting skor. Bagaimana tidak, Barcelona menulis nama Cristiano Ronaldo dan Ansu Fati sebagai pencetak gol Real Betis.

Grafik papan skor itu diunggah Barcelona di media sosial X resminya yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Untuk nama-nama para pencetak gol Barcelona memang benar dan tidak ada kesalahan.

Namun, karena alasan yang aneh, pemain sayap pinjaman Barcelona yakni Ansu Fati dan Cristiano Ronaldo tercatat sebagai pencetak gol Real Betis. Padahal, keduanya belum pernah bermain untuk Betis dan bahkan tidak mencetak gol pada laga itu.

Nampaknya, hal itu merupakan kesalahan dari admin media sosial Barcelona. Unggahan papan skor tersebut pun seketika langsung dihapus dari akun media sosial resmi Barcelona tersebut.

Halaman:
1 2
      
