HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Kembali Raih Hasil Buruk, Christian Eriksen: Kami Butuh Keberuntungan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |01:09 WIB
Manchester United Kembali Raih Hasil Buruk, Christian Eriksen: Kami Butuh Keberuntungan
Pemain Manchester United, Christian Eriksen. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil buruk kembali diraih Manchester United saat melawan Brighton & Hove Albion di laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Untuk memutuskan tren buruk itu, pemain Man United, Christian Eriksen percaya timnya membutuhkan keberuntungan.

Sebab menurut Eriksen, Man United sudah melakukan berbagai cara untuk bisa bangkit dan meraih hasil terbaik. Namun, sialnya mereka tak pernah beruntung sehingga hasil buruk yang terus diraih oleh Setan merah.

Perlu diketahui, Man United sudah mencatakan dua kekalahan beruntun, tepatnya saat melawan Arsenal (1-3) dan Brighton (1-3). Tentunya dua raihan itu menjadi ujian awal musim untuk tim asal Kota Manchester tersebut.

Eriksen mengatakan dalam dua laga terakhir timnya sudah bermain cukup baik. Namun, keberuntungan pun belum menaungi timnya sehingga menelan kekalahan.

Man United vs Brighton & Hove Albion

"Kami melewatkan hal-hal kecil, sedikit keberuntungan. Kami membutuhkan itu untuk mengatasi krisis," kata Eriksen dilansir dari Tuttomercato, Senin (18/9/2023).

Mantan pemain Inter Milan itu mengatakan timnya pun harus segera melupakan kekalahan pekan ini melawan Brighton. Sebab ia merasa Manchester United harus berbenah diri agar tampil lebih baik.

Halaman:
1 2
      
