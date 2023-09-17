Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Ekuador U-17 Sudah AnalisaTimnas Indonesia U-17 Jauh Sebelum Drawing Piala Dunia U-17 2023

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:18 WIB
Pelatih Ekuador U-17 Sudah AnalisaTimnas Indonesia U-17 Jauh Sebelum Drawing Piala Dunia U-17 2023
Timnas Indonesia U-17 di sesi latihan bersama (Foto: Ilham Sigit/MPI)
A
A
A

QUITO – Pelatih Ekuador U-17, Diego Martinez sudah menganalisa Timnas Indonesia U-17 jauh sebelum drawing Piala Dunia U-17 2023. Tak hanya soal permainan, Martinez juga melakukan riset mendalam terhadap iklim dan budaya sepak bola di tanah air.

Ekuador U-17 akan menjadi lawan Timnas Indonesia U-17 di babak grup Piala Dunia U-17 2023. Kedua ti menghuni Grup A bersama dengan Panama dan Maroko.

Seluruh laga di Grup A akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Adapun pertemuan Timnas Indonesia U-17 kontra Ekuador U-17 akan terjadi pada hari pertama di 10 November 2023.

Tim pelatih Ekuador U-17 diam-diam rupanya sudah menganalisa Timnas Indonesia U-17, jauh sebelum pengundian babak grup. Diego Martinez seolah sudah memiliki firasat bahwa tim asuhannya akan satu grup dengan anak asuh Bima Sakti.

Pada wawancara bersama media Ekuador, Ole, yang terbit pada Juni 2023 silam, Martinez mengaku sudah bekerja sama dengan Badan Tim Nasional (BTN)-nya Ekuador. Mereka pun menganalisa tidak hanya permainan Timnas Indonesia U-17, tetapi juga iklim dan budaya sepak bola di tanah air.

“Kami telah mulai bekerja dengan Komisi Tim Nasional, dengan koordinator logistik dan olahraga, melihat sedikit tentang tempat untuk Piala Dunia, mempelajari kota-kota sedikit, iklim dan budaya,” kata Martinez dilansir Ole, Minggu (17/9/2023).

Halaman:
1 2
      
