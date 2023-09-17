Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asnawi Mangkualam Sebut Alasan Lolos ke Piala Asia Lebih Penting Ketimbang Juara Piala AFF

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |23:06 WIB
Asnawi Mangkualam Sebut Alasan Lolos ke Piala Asia Lebih Penting Ketimbang Juara Piala AFF
Penggawa Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bintang Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam menyebut lolos ke Piala Asia lebih penting ketimbang juara Piala AFF. Kapten kesebelasan skuad Garuda itu pun membeberkan alasan dibalik pendapatnya.

Perbincangan mengenai mana yang lebih prestisius antara Piala Asia dan AFF terus hangat diperbincangkan publik sepak bola tanah air. Sang pelatih, Shin Tae-yong sudah membawa tiga kelompok Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia, namun belum pernah sekalipun menghadirkan trofi Piala AFF untuk tim asuhannya.

Trofi sering dijadikan patokan kesuksesan oleh sebagian fans sepak bola tanah air. Asnawi Mangkualam pun tak setuju dengan perdebatan yang berlarut-larut tersebut.

Asnawi dengan yakin menganggap lolos ke Piala Asia lebih penting ketimbang juara Piala AFF. Pasalnya, Piala Asia merupakan wadah bagi para agen pencari bakat untuk berburu pemain.

Menurut Asnawi, jika pemain Timnas Indonesia menunjukkan performa apik di Piala Asia, maka kesempatan mereka untuk dilirik agen pencari bakat dari negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan terbuka lebar, kesempatan abroad ke luar negeri pun menjadi amat terbuka. Terlebih Timnas Indonesia senior saat ini banyak dihuni pemain muda.

Sementara Asnawi tak melihat adanya peluang para pemain Timnas Indonesia dilirik klub luar negeri jika bersinar di Piala AFF. Sebab menurutnya, lingkup Piala AFF terlalu kecil alias di Asia Tenggara saja.

Halaman:
1 2
      
