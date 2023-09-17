Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Brunei Darussalam Terancam Sanksi FIFA, Timnas Indonesia Langsung Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |21:40 WIB
Brunei Darussalam Terancam Sanksi FIFA, Timnas Indonesia Langsung Lolos ke Babak Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026?
Timnas Brunei Darussalam terancam kena sanksi FIFA jelang lawan Timnas Indonesia. (Foto: Twitter/AFFPress)
A
A
A

BRUNEI Darussalam dikabarkan terancam sanksi FIFA dan hal tersebut bisa berdampak pada Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab jika FIFA benar-benar memberikan sanksi kepada Asosiasi Sepakbola Brunei Darussalam (FABD), maka timnas mereka akan mundur dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia dan Timnas Brunei saling berjumpa di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedua tim harus bermain dari babak pertama karena bukan berada di ranking 26 besar di Asia yang langsung lolos ke babak kedua.

Hasil drawing babak pertama pun membuat Timnas Indonesia akan berjumpa Brunei dalam pertandingan dua leg, yakni pada 12 dan 17 Oktober 2023. Pemenang dari laga tersebut lantas akan lolos ke babak kedua dan tergabung ke Grup F yang berisikan Irak, Vietnam, dan Filipina.

Kini jelang laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Brunei justru dikabarkan terancam kena sanksi FIFA. Menurut laporan dari media asal Brunei, Borneo Bulletin, FABD gagal menyerahkan laporan statutory audit yang disetujui Kongres FABD kedelapan.

Timnas Brunei Darussalam

Karena kesalahan FABD itu, FIFA bakal memberikan sanksi mereka berupa tertundanya pencairan dana FIFA Forward 3.0 untuk 2023 ini. Jika itu terjadi, Brunei kemungkinan akan menarik diri dari Kualifikasi Piala Asia 2023 Zona Asia.

Bahkan kompetisi sepakbola di Liga Brunei juga terkena dampaknya. Sehingga Liga Super Brunei (BSL) sementara dikabarkan akan dihentikan usai pekan ke-22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192399/piala_dunia_2026_akan_disiarkan_secara_gratis_di_tvri-pgDq_large.jpg
Piala Dunia 2026 Dapat Disaksikan Secara Gratis di Indonesia, Tak Sabar Lihat Aksi Cristiano Ronaldo hingga Lionel Messi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189186/erling_haaland-CgQa_large.jpg
5 Pemain Top Dunia yang Debut di Piala Dunia 2026, Nomor 1 Erling Haaland!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/51/3188732/trofi_piala_dunia-E59H_large.jpg
5 Kandidat Kuat Calon Juara Piala Dunia 2026, Nomor 1 Diperkuat Peraih Ballon dOr Terbanyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188176/cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_berpotensi_bentrok_di_perempatfinal_piala_dunia_2026_leomessi-RpBA_large.jpg
Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi di Perempatfinal Piala Dunia 2026, Begini Syaratnya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661897/janice-tjen-bisa-lebih-moncer-di-tahun-2026-mgg.webp
Janice Tjen Bisa Lebih Moncer di Tahun 2026?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/09/07/alexis_saelemaekers.jpg
AC Milan Berburu Pelapis Alexis Saelemaekers, Ini Kandidatnya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement